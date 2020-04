Un country de Nordelta no le permitió a una médica ingresar a su casa

Ocurrió en el barrio El Golf, en la exclusiva zona norte del Gran Buenos Aires. Tras regresar de hacer unas compras, se enteró que los vecinos la habían denunciado. Pudo volver a su hogar luego de la intervención de un abogado.

En plena lucha contra la pandemia del coronavirus, una médica debió recurrir a un abogado para poder ingresar a su casa, en un exclusivo country de Nordelta, debido a que los vecinos le prohibían el acceso debido al potencial riesgo sanitario.

El hecho ocurrió esta semana cuando la profesional de la salud, que había regresado desde Entre Ríos para trabajar en un hospital bonaerense, se encontró con la repudiable actitud por parte de sus vecinos y de los administradores del barrio privado.

Luego de una guardia de 24 horas, la médica salió del country a hacer unas compras y a su retorno, el guardia de seguridad le informó que tenía suspendido el TAG (ticket de ingreso), sin previo aviso, y no podía ingresar a su vivienda.

"No me dejan entrar a mi casa porque soy medica porque estoy en contacto con pacientes. No dejan entrar los médicos porque tienen miedo que el resto de las personas que están aisladas en su casa se puedan contagiar de mí, que también voy a estar encerrada en mi casa", se la escucha decir en un video que compartió en sus redes sociales.

Tras la intervención de un abogado, la mujer pudo reencontrarse con su familia.