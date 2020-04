Pararon un colectivo: de los 24 pasajeros solo 7 tenían permiso para circular

El municipio realiza controles al transporte público de pasajeros. Frena las unidades, hace bajar a los pasajeros y les pide autorizaciones para circular. Advierten que desde el martes aumentó la cantidad de gente en la calle.

El colectivo de la línea 512 fue detenido por personal municipal poco después de las 12 del mediodía. Los inspectores subieron y les pidieron a los 24 pasajeros que bajaran a la vereda. Allí, con la ayuda de efectivos policiales, cada uno debía exhibir el permiso correspondiente para circular. Solo 7 pudieron volver a subir al colectivo.

Este fue uno de los casos más singulares que se vivieron durante los controles que realizó el municipio en Luro y Perú, donde se controló tanto a los colectivos que iban hacia el centro como los que volvían.

"Estamos teniendo resultados llamativos desde el punto de vista de la cantidad de gente que está viajando sin permiso. Tuvimos otro caso de un colectivo en el que de 22 personas, 17 venían sin permiso", explicó en diálogo con 0223 Radio Dante Galván, director de Movilidad Urbana.

Una vez constatado que una persona estaba circulando sin constatación se inicia el trámite para detectar si tiene antecedentes penales o si es reincidente en cuanto al incumplimiento de la cuarentena.

El funcionario municipal reconoció que desde el martes se ve más gente en la calle. "Hasta la semana pasada veníamos monitoreando el transporte y teníamos aproximadamente un 7% de la demanda habitual, sin cuarentena. El martes y hoy se empezó a ver más fuerte esa demanda, pero ronda el 10%, es decir que todavía es muy baja la circulación", precisó.

Galván dijo que los colectiveros cumplen con la orden de no circular con pasajeros de pie adentro de las unidades y dijo que algunas imágenes que circularon por las redes sociales en las últimas horas son "casos muy puntuales". "Llevan poca gente. Eso no quiere decir que no haya habido casos, somos conscientes, pero lo estamos controlando. La idea es mejorar el sistema en aquellos lugares donde haga falta, donde la movilidad lo demande, pero también insistirle al vecino que si no necesita moverse, no lo haga", explicó a 0223.

El director de Movilidad Urbana detalló que los principales inconvenientes de alta demanda de transporte se dieron en la zona sur y en algunas líneas. No obstante, aclaró que no pedirán un refuerzo del servicio total, sino en algunos horarios puntuales, porque finalmente lo que buscan es desalentar que la gente salga de no ser necesario.