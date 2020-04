Berni: "Existe la sensación de que al no ver los casos de España o Italia no nos va a tocar"

El ministro de Seguridad advirtió que desde este lunes hay más gente en las calles y pidió que se respete el aislamiento.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó a Mar del Plata para supervisar los operativos de seguridad que se realizan para garantizar el cumplimiento de la cuarentena y admitió que desde este lunes comenzó a verse una mayor cantidad de gente en las calles en toda la provincia aunque aclaró que no se alcanzan los movimientos habituales en ninguna ciudad.

No obstante, el funcionario provincial instó a la población a seguir respetando las medidas preventivas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Existe la sensación de que al no ver los casos de Estados Unidos, España o Italia no nos va a tocar. Si seguimos así vamos por el buen camino, si nos relajamos o creemos que no nos va a tocar estamos equivocados y vamos a terminar como Estados Unidos, España o Italia", sostuvo Berni en una conferencia brindada en la sede del Centro de Operaciones y Monitoreo junto al intendente Guillermo Montenegro.

Luego de ver el funcionamiento del COM, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof fue con el intendente a un control vehicular y luego a recorrer las obras del hospital modular que se están realizando en el predio del Higa. "Logramos fortalecer todo el sistema de salud en los lugares de mayor concentración de bonaerenses (primero, segundo y tercer cordón del conurbano) y ahora estamos generando los mecanismos de articulación en los lugares más importantes como Mar del Plata", planteó.

En esa línea, Berni anticipó que están aceitando la prevención para controlar de manera más eficaz a las personas que vuelven al país y deben cumplir las cuarentenas en sus casas. "Buscamos garantizar un mejor control de los ingresos de gente que viene a Mar del Plata", dijo el ministro.

Respecto al incremento de gente en la calle, Berni dijo que "se puede confirmar" un aumento desde el lunes en los principales distritos de la provincia y remarcó que se da "especialmente" entre las 11 y las 14. "Después se genera un parate", dijo. También aclaró que en su breve estadía en Mar del Plata pudo apreciar "movimiento, pero no el que se ve habitualmente".

"Insistimos en que cumplir con las medidas preventivas y cumplir con el distanciamiento social es lo más importante", sostuvo.

