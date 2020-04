Loterías y quinielas piden una batería de medidas económicas: "Somos un sector olvidado, estamos en estado crítico"

Aseguran que el 90% de las agencias no pudo abonar los salarios de marzo como corresponden. "No tenemos guita", plantearon.

Propietarios de agencias de loterías y quinielas de Mar del Plata reclaman una batería de medidas al Gobierno nacional y provincial ante la falta de ingresos por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige producto de la pandemia de coronavirus.

Desde el sector sostienen que son un "sector olvidado" porque no encuadran en ninguna de las medidas que se lanzaron para las pequeñas y medianas empresas. "Estamos en un momento muy crítico, no tenemos ayuda de ningún lado. Nos tienen a la deriva, con mucha incertidumbre", planteó Ariel Timpanaro, uno de los voceros del reclamo.

En diálogo con 0223, el dueño de una agencia ubicada en Jacinto Peralta Ramos al 2300 aseguró que el 90% de los agencieros tuvo problemas para abonar los salarios de marzo como corresponden. "Algunos pagaron a cuentagotas y otros la mitad", explicó. "Si no trabajamos no tenemos ningún ingreso y no podemos pagar. Es desesperante, no tenemos guita", reconoció.

En este marco, Timpanaro apuntó contra el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincial de Buenos Aires que prorrogó la suspensión de la actividad hasta el 26 de abril. "No tenemos ningún tipo de comunicación. Queremos que se habrá un canal de diálogo y que nos escuchen", remarcó.

Según estimó, en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 4400 agencias de loterías y quinielas que representan la segunda caja de ingresos para la administración de Axel Kicillof después de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba).