Coronavirus en la región: qué medidas tomaron los gobiernos

Salvo Brasil, el resto de los países tomaron medidas de aislamiento social. El detalle en esta nota.

América Latina tiene más de 20.000 infectados por coronavirus y mas de 500 fallecidos. El ranking lo lidera Brasil secundado por Chile y Ecuador que se rotan en el segundo y tercer puesto según la actualización del día con el resto de los países detrás. En ese marco, vale la pena detallar qué medidas tomaron los gobierno de la región para prevenir el impacto de la pandemia.

Brasil es el caso más alarmante. No solo por una curva de aumentos de casos positivos similar al de Italia y España sino por la tozudez del presidente, Jair Bolsonaro, para reconocer la magnitud del problema.

El mandatario no ordenó ningún tipo de cuarenta y redobló la apuesta al lanzar una campaña denominada "Brasil no para" que busca que la gente continúe con su ritmo de vida normal y los comercios no cierren sus puertas contradiciendo a su propio ministro de Salud. En la cadena nacional del pasado martes, el mandatario bajó el tono pero mantuvo su decisión de no tomar medidas drásticas.

.@Folha_espanol Después de minimizar la pandemia del nuevo coronavirus, Jair Bolsonaro volvió a sacar de contexto una declaración del director general de la OMS para sostener su discurso que equipara el número de puestos de trabajo con el de vidas.https://t.co/1TakGvCUFy — Folha de S.Paulo (@folha) April 1, 2020

En la vereda de en frente se ubican los gobernadores de 26 de los 27 estados que optaron por decretar cuadernas, cerrar comercios y establecimientos educativos. Los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro montarán hospitales en los estadios Maracaná y Morumbí. La postura de Bolsonaro lo dejó aislado y enfrentado con gobernadores, poder judicial, legislativo y parte de su propio poder ejecutivo y las luces de alarmas empiezan a iluminar la palabra impeachment.

México, la segunda economía de América Latina también fue motivo de críticas tras la postura de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, en contra del aislamiento social y el cierre de comercios.

Reiteramos el llamado para que de manera responsable y voluntaria permanezcan en casa. Conferencia matutina. https://t.co/Al7RtfIMsL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 31, 2020

Con el argumento de que una porción muy grande de los mexicanos trabajan en la informalidad y ante una cantidad de casos positivos que no era de preocupar, López Obrador esperó hasta último momento para declarar la emergencia sanitaria, decirle a los ciudadanos que no salgan de sus casas y tomen medidas de precaución.

El país superó los 1200 casos con 29 muertos. Sin una cuarentea decretada por el gobierno nacional, son los gobiernos locales, como el gobierno de la Ciudad de México que decidido suspender temporalmente las actividades en todas las dependencias locales, incluyendo órganos desconcentrados, entidades administrativas y alcaldías, para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.

Chile es otro de los países que suma una importante cantidad de infectados. Si bien tuvo el primer caso de coronavirus en el mismo momento que Argentina, hay muchos más casos positivos (mas de 3000 con 16 fallecidos) pero no se han implementado una cuarentena total sino en algunas regiones con más concentraciones de población. El gobierno declaró el estado de catástrofe y el toque de queda.

La crisis del Covid-19 aplazó el proceso electoral por una nueva Constitución prevista para el 26 de abril para el 25 de octubre. Esto fue logrado con el consenso de las fuerzas políticas opositoras.

Ecuador es otro caso preocupante. Los infectados se acerca a 3000 y los muertos a 100 antes un sistema de salud con hospitales y morgues absolutamente colapsados. El gobierno declaró el toque de queda y la cuarentena.

En Venezuela y Colombia se decretó la cuarentena. Recientemente, Nicolás Maduro recibió equipos provenientes de China para realizar diagnósticos y le ofreció una donación a su vecino. En Venezuela hay 143 infectados y tres muertos mientras que en el país que preside Iván Duque reportaron más de 1000 enfermos y 17 fallecimientos.

Por otro parte, en Bolivia y Paraguay también se decidió realizar una cuarentena obligatoria, en el caso del primero hay 107 contagiados y 6 muertos, mientras en el segundo fue el primer país en decretar cuarentena obligatoria, tan solo tiene 65 infectados y 3 decesos. En Uruguay no se decretó la obligación de aislamiento, y cuenta con 338 diagnosticados y dos fallecidos.

Finalmente, el Perú gobernado por Martín Vizcarra anunció el 15 de marzo la emisión de un decreto de urgencia que dispone la cuarentena general por 15 días que se extendió hasta el 12 de abril en el marco de una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional para evitar más contagios por el coronavirus. El país registra 1323 enfermos y 30 decesos.

