Murió el humorista Horacio Fontova

El actor, cantante y dibujante tenía 73 años. Falleció en las últimas horas, tras luchar durante varios años contra una cruel enfermedad.

Falleció este lunes el reconocido comediante y actor, Horacio Fontova. El también cantante y dibujante, falleció esta mañana a los 73 años, víctima de una dura enfermedad, tras estar internado hace semanas en el Hospital Finochietto, de Avellaneda.

Varias entidades y artistas lamentaron profundamente la partida del artista, que tomó gran trascendencia haciendo un genial dúo con el humorista Jorge Guinzburg, en el programa Peor es Nada, en los comienzos de la década del 90.

Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Horacio "El Negro" Fontova, después de pelear durante años con una enfermedad.



Nunca vamos a terminar de agradecerte tanto compromiso con la Música y con las causas justas y nobles.



Te vamos a extrañar muchísimo pic.twitter.com/kgyZwaqsaU — INAMU Argentina (@INaMuArgentina) April 20, 2020

Tras varios años de tocar en escenarios porteños, su éxito musical llegó en la década del 80, con Fontova y sus sobrinos y su pegadizo tema “Me siento bien”, que hasta fue inmortalizado en un jingle publicitario de un reconocido digestivo.

"Vengo de familia de músicos clásicos. Mi viejo era cantante lírico y productor cinematográfico; mi vieja era una gran concertista de piano. Mi abuelo León Fontova fue un gran violinista, creador de la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires. Yo debería haber salido un músico “serio” como ellos, aunque eran una manga de dementes. Pero al principio me resultó aburrida la cuestión del solfeo y la teoría, hasta que en mi adolescencia apareció en un cumpleaños una prima guitarrera y folklorista, y me regaló una guitarra. Y empezó a enseñarme a tocar cuecas, zambas, chacarera y bailecitos, entonces dije: ‘¡Esto es más fácil y me gusta mucho!’. Ahí comenzó mi carrera folklórica”, dijo Fontova, en la última entrevista al diario Página 12.