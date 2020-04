Qué pasará con los dos marineros infectados con coronavirus

Ante los casos confirmados de Covid-19, ambas tripulaciones deberán cumplir los 14 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio a bordo de sus barcos.

Señales de alarma se encendieron en pocos minutos en el Puerto de Mar del Plata durante la tarde de este martes después de que se confirmaran contagios de coronavirus en dos barcos, pese a las medidas de prevención que habían profundizado los empresarios pesqueros desde la semana pasada.

Ante los diagnósticos positivos de Covid-19, el interrogante natural que sobrevuela por estas horas en el sector es saber qué tratamiento recibirán los dos marinos infectados y ambas tripulaciones.

Las fuentes oficiales que consultó 0223 detallaron que las personas contagiadas permanecen "asintomáticas", por lo que las autoridades locales planean que todso los marineros cumplan los 14 días del aislamiento social, preventivo y obligatorio dentro de las embarcaciones.

En el caso del Scirocco, del Grupo Solimeno, se prevé que su arribo al Puerto local se materialice alrededor de las 7.30 de este miércoles y que cumpla la cuarentena en "rada", es decir a dos o tres millas de la costa marplatense.

"Si alguno de los tripulantes llega a presentar algún síntoma, entonces se lo desembarca pero sino la disposición es que la cuarentena se cumpla dentro del mismo barco", ratificaron las fuentes, y descartaron así la posibilidad de proceder con un operativo similar al que se había dispuesto ante la llegada del crucero MV Ushuaia.

Con respecto al buque Atlantic Surf III, de Glaciar Pesquera S.A, todavía resta definir si cumplirá el aislamiento en la zona de Escollera Norte pero su tripulación también deberá permanecer embarcada durante dos semanas, tal como está estipulado en el protocolo sanitario.

Para el caso de los mecánicos o de otras personas que hayan subido al barco pero que no hayan tenido ningún contacto directo, se dispondrán agentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) para evaluar su estado de salud. Luego, la Prefectura Naval Argentina - si no se advierte ninguna irregularidad - los notificará para que regresen a sus domicilios.

Las autoridades sanitarias todavía intentan determinar el nexo epidemiológico de los infectados. Desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) anticiparon que se tratan de casos "importados".

El contagio en Scirocco se constató en un hombre de aproximadamente 50 años y proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras que el tripulante de Atlantic Surf III es oriundo de Luján. Desde el gremio no ocultaron su preocupación por los recientes contagios y anticiparon que ya analizan la posibilidad de mantener la operatora solamente con personal de la ciudad.

"A partir de ahora vamos a tratar de trabajar solamente con gente de Mar del Plata y aquel que venga de afuera a hacer algún relevo veremos si le conseguimos un hotel para que respete la cuarentena. Hay que minimizar todos los riesgos", reconoció a este medio Daniel Flores, el titular de la organización.

Días atrás, desde la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) que nuclea a las principales firmas del sector habían resaltado las medidas de prevención que se adoptaron con motivo de la pandemia del Covid-19.

"Las empresas pesqueras para proteger en mejor forma a sus tripulaciones, han comenzado a realizar un control de hisopado, para verificar si los tripulantes que se embarquen presentan o no antecedentes de coronavirus", confirmó la institución en un comunicado, en el que también se garantizó: "Las empresas también se preocupan por adoptar mayores medidas en beneficio del personal embarcado".