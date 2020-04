Odontólogos piden que prepagas y obras sociales cubran el kit sanitario: cuesta $3.000 por paciente

Muchos dentistas cobraron un adicional de $1.400 para utilizar este kit descartable a sus pacientes. "No queremos más financiar a las obras sociales", plantearon.

Luego de que su actividad fuera excluida de la cuarentena por el Gobierno, los odontólogos del distrito IX Mar del Plata y de varias ciudades del país, rechazan volver a trabajar por el riesgo que implica el contagio del coronavirus y en ese marco reclamaronn a las obras sociales y prepagas que se responsabilicen por el aprovisionamiento de los onerosos kits de atención, que se desechan luego de utilizarlo en un paciente y cuestan alrededor de $3000.

En los últimos días, muchos marplatenses se mostraron sorprendidos, debido a que algunos consultorios y clínicas de la ciudad, cobraban un adicional de $1400 por el costo del kit sanitario, que deben utilizar los dentistas para la atención.

En diálogo con 0223, el odontólogo Ángel Moutafian, vocero del distrito IX Mar del Plata, expuso la problemática que envuelve a los profesionales, que están expuestos considerablemente al contagio del covid 19, al igual que sus pacientes y se mostró en desacuerdo con los argumentos expuestos por la Confederación Odontológica de la República Argentina (Cora), que reclamó volver a la actividad.

“En esencia el odontólogo está muy bien entrenado en bioseguridad, porque es una profesión de riesgo en cuanto a la exposición de enfermedades infecto contagiosas. Pero en este contexto del covid-19, se presenta la particularidad de que es un virus fácilmente transmisible por aerosoles. En los consultorios utilizamos instrumental rotatorio, las famosos turbinas y tornos, que genera una nube de bacterias y virus diseminados en los fluidos salivales por todo el ambiente de trabajo, además de la sangre, por supuesto microscópica. La distancia de trabajo es en promedio de unos 40 centímetros”, advirtió el odontólogo.

En esa línea, Moutafian explicó debido a que deben utilizar un nuevo kit de seguridad, parecido a un mameluco, tanto profesional y asistente, surge un problema mayúsculo, “porque es muy caro, encima no se consigue y ninguna de las partes se hace cargo”.

“La profesión viene con un reclamo histórico de precarización laboral. Y no queremos más financiar a las obras sociales. Las empresas vinculadas a la salud presionaron a que se vuelva a la actividad, para que sus finanzas no se caigan pero que el pecho lo pongan sus odontólogos”, remarcó.

“Lamentablemente con esta medida del gobierno, la economía le está ganando a la salud de la gente. Y no queremos por otra parte, que debido a que desde el 16 de marzo no tenemos ingresos, no sea que, por tener hambre, se ponga en riesgo la vida. Esto nos parece un poco descabellado y riesgoso”, sentenció el odontólogo.