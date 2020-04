Coronavirus: advierten que clínicas marplatenses no cumplen el protocolo de manejo de cadáveres

Lo apuntaron referentes locales de la Asociación de Empresas Fúnebres. Piden profundizar el cuidado de los cuerpos para evitar la posibilidad de contagio de sus empleados.

Desde la Asociación de Empresas Fúnebres de Mar del Plata advirtieron que algunos hospitales y clínicas de la ciudad no cumplen con los protocolos dispuestos por el coronavirus en cuanto al manejo de cadáveres y exigieron profundizar el cuidado de los cuerpos para reducir cualquier posibilidad de contagio.

"Lo que estamos pidiendo es que tanto en un caso confirmado como sospechoso o dudoso de Covid-19 se nos avise de esta situación y se pueda poner en marcha el protocolo de máxima para que se procedan con los cuidados correspondientes. Hay algunas clínicas que trabajan muy bien pero otras no están cumpliendo con estas medidas", planteó Diego Carosone, secretario de la entidad.

En declaraciones a 0223, el referente de la institución aseguró que en las firmas del sector hay "gran preocupación" por el incumplimiento a las recomendaciones que se brindaron desde el Ministerio de Salud de la Nación ante situaciones de fallecimientos por Covid-19. "Hace más de cuarenta días que venimos trabajando con esta pandemia pero todavía no vimos que nadie se involucre y venga a trabajar con nosotros", lamentó.

Carosone aseguró que por la falta de este tipo de prácticas se constataron distintos contagios con los empleados de funerarias ubicadas en el partido de San Martín y Brandsen. "Nos solidarizamos con nuestros colegas del Gran Buenos Aires y ratificamos nuestra preocupación porque sabemos que nos estamos exponiendo", expresó.

Más allá de algún contacto "extraoficial", el referente del sector señaló que todavía no se recibieron respuestas "formales" por parte de Nación, Provincia y el Municipio frente a sus reclamos. "El intendente no nos recibió pero siempre le estamos pidiendo reuniones", aseveró, y consideró: "Necesitamos que el Estado esté dirigiendo todo este caos".

Carosone, además, advirtió demoras importantes con las licencias de inhumación que se deben tramitar en el Registro Civil ante el nuevo sistema virtual que se aplicó con motivo de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hasta esa fecha, cualquier expediente se podía realizar únicamente en forma presencial.

"Estamos muy a favor de que se haya implementando un sistema nuevo pero el problema es que no han capacitado al personal ni a nosotros. Los trabajadores se enteraron un día antes de cómo iba a ser el sistema nuevo. Y la única capacitación que mandó el Gobierno fue un videito que deja muchas dudas y grises", cuestionó el secretario de la entidad.

Por las reducciones horarias que se pactaron a raíz de la cuarentena, el empresario señaló que las licencias que necesitan las funerarias "muchas veces no salen a tiempo" e imposibilitan los trabajos con los cementerios. "Con los empleados del Registro Civil no tenemos ningún problema porque sabemos que tienen la mejor predisposición pero a veces el sistema se traba y no se puede trabajar así. Necesitamos respuestas urgentes", concluyó.