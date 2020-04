Fernández: "Del dolor saldrá una gran oportunidad para Latinoamérica"

A horas de definir una nueva continuidad de la cuarentena en el país, el presidente abrió una nueva cumbre virtual del Grupo de Puebla.

El presidente Alberto Fernández abrió este viernes una nueva cumbre virtual del Grupo de Puebla y celebró ese espacio de comunicación “para promover el debate, unir las piezas desordenadas y poder transformar el mundo, ya que los sectores pobres pagan las políticas conservadoras”.



Fernández mantuvo desde la residencia de Olivos una videoconferencia con el grupo que reúne a líderes progresistas de América Latina y Europa, ante quienes señaló: “Nosotros vamos a construir el día después, del dolor saldrá una gran oportunidad para Latinoamérica”, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Asimismo, el jefe de Estado propuso una "vida más digna en el mundo" o, "por lo menos, en América Latina", al abrir la teleconferencia ante el bloque político del Grupo de Puebla, en el marco de análisis de posibles soluciones para la Covid-19..



"Yo lo que estoy proponiendo es una vida más digna en el mundo, y si no podemos hacerlo en el mundo, por lo menos en América Latina", dijo Fernández en la reunión, convocada por los fundadores chilenos del bloque político progresista.



Según publicó el Grupo en su cuenta oficial de Twitter, al abrir el encuentro, el jefe de Estado planteó que "la palabra esfuerzo debiéramos desterrarla" porque -consideró- "el esfuerzo es separarnos" y reflexionó: "La unidad debiera ser siempre un privilegio, zanjar diferencias es un desafío, no un esfuerzo".

"Lo que estoy viendo ahora en Chile me pone muy contento, ver a mi querido amigo Marco (Enríquez-Ominami), a amigos del socialismo, amigos demócrata cristianos; ver amigas del comunismo, me pone muy contento porque eso es lo que le hace falta a Chile, que vuelvan a unirse, que zanjen diferencias para poder recuperar el poder en favor de los chilenos", expresó seguidamente.



En sintonía, Fernández expresó que "ese es el mayor desafío" y manifestó su deseo de que "ocurra en Chile como ocurrió en Argentina" y agregó que también quiere que "ocurra en todos lados de América Latina para que todos volvamos a tener la tranquilidad de poder gobernar en favor de la gente y no en contra de la gente".



Participaron además de Ominami; los dirigente chilenos José Miguel Insulza; Álvaro Elizalde; Guido Girardi; Alejandro Guillier; Carlos Montes; Francisco Huenchumilla; Yasna Provoste; Maya Fernández; Alexis Sepúlveda; y Camila Vallejos, entre otros.



También formaron parte los ex ministros del gobierno de Michelle Bachelet Laura Albornoz; Claudia Pascual; José Antonio Gómez; Natalia Riffo; y los dirigentes Camilo Lagos; Jaime Mulet; y Catalina Valenzuela.



La jornada virtual reunía hoy a más de 40 líderes locales de izquierda y centro izquierda, quienes debatían sobre "propuestas para enfrentar la crisis social producto de la pandemia"



El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes políticos progresistas, fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana que da nombre al espacio, y que tuvo una segunda reunión en Buenos Aires en noviembre del año pasado.



El objetivo esencial del foro es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Está compuesto por presidentes, ex mandatarios, referentes políticos y sociales, y por académicos de 14 países de habla hispana.