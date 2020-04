Alejandro Rabinovich: “Permitir las salidas nos iba a hacer retroceder”

El coordinador de Gabinete explicó los motivos por los cuales el intendente no autorizó las salidas de esparcimiento en Mar del Plata. “Posiblemente en una semana o 10 días sea el momento”, sostuvo.

Luego de la conferencia y el decreto del presidente Alberto Fernández, el intendente Guillermo Montenegro resolvió que en Mar del Plata no se autoricen las salidas para esparcimiento de una hora por día.

“No fue una decisión política, fue una decisión científica”, sostuvo en diálogo con 0223 Radio el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, quien remarcó que autorizar esos permisos “nos iba a hacer retroceder y bajo ningún concepto queremos retroceder”.

UN ESFUERZO MÁS



No vamos a habilitar la circulación para el esparcimiento. Hagamos juntos este último esfuerzo, no falta mucho, pero es la mejor forma de luchar contra el coronavirus. pic.twitter.com/a0lT88qu5U — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 26, 2020

“El intendente se juntó con el equipo de salud y los epidemiólogos y le elevó al gobernador la solicitud de que en Mar del Plata no se autorice estas salidas”, relató el funcionario municipal.

En esa línea, explicó que en los últimos 50 días hubo un trabajo “muy complicado” que consistió en hacer retenes en los accesos, montar centros Covid-19, o disponer que los marplatenses repatriados queden alojados en hoteles adaptados.

“Esas medidas fueron acompañadas por la mayoría de la población. Por eso le solicitamos al gobernador que por ahora no es momento de permitir las salidas”, sostuvo Rabinovich, quien remarcó que el 22% de la población de Mar del Plata tiene menos de 14 años. “Si salían con un padre íbamos a tener al 44% de la gente en la calle”, agregó.

Para el funcionario municipal, otorgar este permiso iba a hacer retroceder a Mar del Plata en los logros que consiguió en la lucha contra la pandemia. “Queremos defender que Mar del Plata es una de las pocas ciudades que no tiene circulación viral”, remarcó.

Rabinovich planteó que el debate con los especialistas epidemiológicos se debatió durante varias horas, porque por un lado se puso la cuestión sanitaria y por otro la importancia de que los niños puedan tener cierto esparcimiento. “Eso es lo que nos llevó a analizarlo y no tomar una determinación de forma brusca. No queríamos repetir lo que pasó hace tres o cuatro semanas con la salida de los bancos. Se debatió durante varias horas entre el intendente y los epidemiólogos. No fue una decisión política, fue una decisión científica”, sostuvo.

El coordinador de Gabinete planteó que si Mar del Plata sigue “con esa curva de contagios” podrá empezar a pensar en ciertas licencias. “Posiblemente en una semana o 10 días sea el momento”, anticipó.

Al mismo tiempo, dijo que siguen analizando distintos protocolos con cámaras empresarias y gremios para lograr que se vuelva a “cierta normalidad” en algunos sectores.

“Desde hace 10 días se viene trabajando con la Secretaría de Producción en los protocolos”, dijo y planteó que la idea es “avanzar” en algunos pedidos para que vuelvan con los protocolos correspondientes algunas actividades. Uno de los pedidos será el de las obras privadas, aunque no dio detalles de cuáles ni cómo se implementarán.

“Tenemos que tener en cuenta que no haya una explosión del transporte público. Si el gobernador acepta van a volver algunas actividades”,cerró.