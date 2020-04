Afirman que en Textilana las ventas "son fabulosas"

La delegada de los trabajadores dijo que la empresa está vendiendo más que antes y rechazó la reducción salarial del 50%. Le entregaron un petitorio al responsable de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los trabajadores de Textilana pudieron entregar a las autoridades de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación una carta para el titular de la cartera laboral de la Nación, Claudio Moroni, para que no homologue la reducción salarial del 50% para los trabajadores textiles.

María Demateis, delegada de la empresa, remarcó que en el caso de Textilana las ventas son superiores incluso a lo que ocurría antes de la pandemia. "Se está vendiendo en cantidad. No dan abasto para poder sacar los pedidos. Tienen un atraso de 10 días.

Las ventas están siendo fabulosas, más que cuando se trabajaba normalmente", dijo Demateis en diálogo con 0223 Radio.

De los 300 trabajadores que tiene Textilana actualmente hay 50 que están cumpliendo tareas para atender la venta online y el mantenimiento. La única línea de producción activa es la de barbijos, que fue una de las excepciones que dio el gobierno nacional. "Ahora nos enteramos que están llamando a algunos trabajadores de los locales por la venta online", dijo la delegada de la empresa.

Más allá de que la producción autorizada solo es de barbijos, Demateis dijo que la empresa tiene "muchísimo stock" de prendas que están vendiendo de manera online.

La delegada de la empresa aclaró que la reducción del 50% del salario se aplicaría para los 250 trabajadores que actualmente no están cumpliendo funciones. No obstante, también planteó inquietudes sobre el salario que percibirán aquellos que se encuentran trabajando. "El acuerdo dice que se respeta el convenio colectivo de la actividad, pero no plantea nada de los acuerdos particulares de cada empresa como premios y productividad. Así que también estamos defendiendo el sueldo de esos compañeros", dijo Dematteis.

"Le pedimos al Ministerio de Trabajo que no homologue esto para no condenar a los trabajadores a la miseria. Nos quieren someter a la pandemia del hambre", cerró.