Crisis penitenciaria: jueces plantean que resuelven problemas creados por otros sectores

El Colegio que los reúne a nivel provincial emitió un comunicado en el que sostienen que tienen pocos medios y que reciben presiones y agresiones injustificadas

Ante la pandemia de Coronavirus y la acuciante situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires que requiere medidas de reversión urgentes, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que recordaron que fines del año pasado ya habían analizado la situación de las cárceles y comisarías, que albergaba 50 mil detenidos en una capacidad de 24 mil.

“Desde el primer momento los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está participando activamente en la mesa interinstitucional y buscando soluciones a esta gran crisis, dejamos claramente establecido que las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenada/o o procesada/o por delitos graves”, señalaron.

En el comunicado plantearon que es “una obviedad decir que si alguna persona está detenida en una cárcel es porque una jueza o juez así lo dispuso, conforme las leyes vigentes y dentro de su esfera de competencia. Tenemos actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional, lo que desmiente con datos la existencia de la pretendida “puerta giratoria”.

“Garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado: los magistrados no hacemos las leyes; las cárceles no dependen de nosotros; no definimos los presupuestos ni los recursos sanitarios, infraestructurales ni de higiene para enfrentar la pandemia en los penales; no compramos las tobilleras electrónicas, no manejamos el Patronato de Liberados ni a la policía, etc”, indicaron.

En el comunicado presentado este lunes, magistrados y funcionarios bonaerenses dijeron trabajar incansablemente y que “el tiempo pondrá claridad sobre la calidad, el compromiso y el esfuerzo que, de manera silenciosa, en los tribunales y en sus hogares, realizan quienes tenemos el orgullo de representar”.

“Con pocos medios, con muchas presiones, recibiendo agresiones injustificadas, con el apoyo de sus familias, los funcionarios y magistrados han asumido este momento crítico con generosidad y grandeza, como será reconocido más temprano que tarde”, sostuvieron.

“Queremos destacar que en el marco de una pandemia de esta gravedad, las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento. Este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad. Por eso las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad”, concluyeron.