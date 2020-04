"Chiqui" Tapia: "La prioridad es la salud, no cómo se definan los torneos"

El presidente de la AFA fue claro y contundente. Cuando muchos se preocupan por saber cómo continuará el fútbol en nuestro país, ratificó que lo más importante es el cuidado de la gente en medio de la pandemia.

En otro día en el que los rumores florecen, algunos dirigentes buscan filtrar supuestas decisiones respecto a lo que sucederá con el fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, salió al cruce y manifestó que para la entidad es prioritaria "la salud" ante la pandemia de coronavirus y no la definición de los torneos.

"La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó 'Chiqui' Tapia.

Hace tres semanas que el fútbol argentino está parado y parece improbable que se reanude en el corto plazo. Incluso el presidente Alberto Fernández señaló esta mañana que el fútbol es, seguramente, una de las actividades que más van a sufrir la salida de la cuarentena y que es muy difícil que se retome en mayo aunque señaló que "por ahí sin espectadores se puede ir retomando. Con gente es imposible, eh, pero lo veo muy difícil".

Tapia se refirió a los rumores que surgen diariamente sobre diferentes formatos para terminar la temporada que está en curso, y definir los ascensos y los descensos al señalar que le "sorprende un poco lo que está saliendo".

"Para nosotros hoy está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto", afirmó. Y, apuntó: "Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos".