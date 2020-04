Montenegro: "Lo que pasó en los bancos genera mucha bronca y tristeza"

En un nuevo mensaje, el intendente lamentó el caos del viernes y reconoció que es un "retroceso en la lucha" contra el Covid-19. Ratificó su plan sanitario y anunció la llegada de dos nuevas ambulancias.

El intendente Guillermo Montenegro lamentó la postal del caos que se vivió este viernes en los bancos de Mar del Plata, con extensas colas de jubilados que colapsaban la vía pública sin respetar el distanciamiento social que aconsejan las autoridades sanitarias, y lo reconoció como un "retroceso en la lucha" que se mantiene contra el Covid-19.

En un nuevo mensaje que grabó para la comunidad marplatense, el jefe comunal dijo que las situaciones que se vivieron durante la jornada del viernes "generan mucha bronca y tristeza" pero ratificó que sigue "trabajando como el primer día en una planificación sanitaria concreta y efectiva". "Lamentablemente, lo que ocurrió este viernes en los bancos nos hace retroceder en esta lucha", advirtió.

"Les aseguro que no me tiembla ni me temblará el pulso para tomar las decisiones necesarias porque estoy convencido que la previsión en situaciones como esta es fundamental", garantizó, y recordó: "Sé perfectamente que la improvisación y la irresponsabilidad son muy peligrosas. Desde antes del inicio de esta crisis, tomamos medidas buscando aplanar la curva de contagios".

En este marco, Montenegro repasó algunas medidas que implementa su Gobierno como la creación de cuatro centros de Covid-19 ubicados en "puntos estratégicos" de Mar del Plata para realizar hisopados y la adecuación de seis Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) para que puedan cumplir la misma función y agilicen la instancia de los testeos.

A su vez, el intendente ratificó que el hospital modular que se construye al lado del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) aportará 70 camas nuevas para la internación de pacientes graves y dijo que ya hay disponibles más de 200 camas de hoteles sindicales que fueron adaptadas para recibir a "pacientes sospechosos y confirmados leves".

El máximo responsable del Municipio de General Pueyrredon adelantó también que se recibirán otras dos ambulancias para reforzar la atención del Servicio de Atención Médicas de Emergencias (Same), que ya cuenta con ocho unidades para la emergencia en la vía pública.

"Me podrán decir exagerado, pero necesitamos ser previsores. Nos estamos preparando para el peor escenario. Vuelvo a transmitirles tranquilidad sobre lo que estamos y seguimos haciendo. No tengan dudas, de esta salimos todos juntos y empujando", concluyó Montenegro.