"En una ciudad como Mar del Plata, el sistema de salud va a estar desbordado"

Lo advirtió el director de la Escuela de Medicina de la Unmdp, Adrián Alasino. Ratificó que el pico de casos se dará a partir de la segunda quincena de mayo y destacó las acciones que lleva adelante la Nación y el municipio.

El pico de casos de coronavirus en la ciudad se daría hacia fines de mayo, cuando la cantidad de enfermos ronde los 1600, según un informe elaborado por el comité sanitario de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y aunque los especialistas son optimistas en cuanto a las medidas que se toman tanto a nivel nacional como local para prevenir la pandemia, advierten que para mitad de año el sistema de salud estará "desbordado". Así lo precisó el director de la carrera de Medicina, Adrián Alasino, quien ratificó las proyecciones que dan cuenta que del total, el 80% de los diagnósticos serán leves y asintomáticos; un 14% de los enfermos requerirán internación general y cerca de un 4% -entre 40 y 50 pacientes-, deberán recibir asistencia médica en las unidades de terapia intensiva.

Alasino aclaró que la ciudad cuenta actualmente con las camas suficientes para atender a los pacientes con coronavirus que -de acuerdo a los informes estadísticos- habrá a fines de mayo, pero alertó que el panorama se complejizará a partir de junio ya que se sumarán pacientes con otras infecciones respiratorias propias de la época. Para ese entonces, dijo, el sistema "va a llegar a su tope de funcionamiento", tal como ocurrió en otras partes del mundo. "Esto no lo ponemos en duda, al contrario, lo ratificamos y esperamos que se dé lo más tarde posible. Si la ciudad se prepara mejor, más podemos anticiparnos a muchos casos para que no pasen de moderados a graves", indicó.

Tras remarcar que Mar del Plata es la sexta ciudad más grande del país y, por lo tanto, "no se puede pretender tener cuatro casos locos", Alasino subrayó que las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno nacional son fundamentales para retrasar la curva. "Eso no quiere decir que el virus no va a venir; el virus está igual, lo que se retrasa es la circulación comunitaria", indicó.

En ese sentido, destacó la decisión del gobierno municipal de gestionar camas en hoteles y reparó en la necesidad de equipar esos espacios con todos los recursos. También consideró que únicamente el hospital modular que se está construyendo al lado del Higa no será suficiente para la demanda prevista para el pico de la enfermedad. "En una ciudad como Mar del Plata, el sistema de salud va a estar desbordado", insistió. "Lo que queremos es alertar de que hay que prepararse porque no se puede estar el día anterior armando las cosas y creemos que tendrán que haber nuevas medidas porque con un módulo no vamos a parar la pandemia", sentenció.