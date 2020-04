Arquitectos definen con el Municipio un protocolo para reactivar la obra privada en Mar del Plata

A la espera de lo que defina el Gobierno nacional, desde el colegio avanzaron con las gestiones para tratar de reimpulsar la actividad. Los detalles.

Los referentes del Colegio de Arquitectos Distrito IX definieron un protocolo junto al Municipio para tratar de reactivar el funcionamiento de la obra privada a partir de mediados de abril, después del parate total que sufrió la construcción por la cuarentena obligatoria que decretó el Gobierno de Alberto Fernández.

A la espera de las definiciones que brinde el presidente sobre la continuidad o no de la cuarentena, Eduardo Agüero, el titular de la institución marplatense, dijo que en los últimos días hubo un trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano para adecuar una modalidad de trabajo en caso de que la industria pueda retornar paulatinamente al ritmo de su actividad tradicional.

"Creemos que el lunes esto ya se va a revertir pero la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que igualmente no se van a poder retomar las condiciones en las que que se trabajaba antes y que vamos a tener que tomar medidas precautaorias. Evidentemente, la obra no va a ser lo que era durante mucho tiempo", planteó el titular de la entidad, en declaraciones a 0223.

Por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Agüero dijo que la obra privada en Mar del Plata hoy está "absolutamente parada" y reparó en que moviliza el "92 por ciento de la mano de obra" en el sector. "La construcción en Mar del Plata representa un 10 por ciento del Producto Bruno Global (PBG). Es una industria muy importante", sostuvo.

"Creemos que va a ser uno de los ejes de la reactivación la construcción, y más en una ciudad como Mar del Plata donde la cuestión social se vuelve muy compleja", dijo el titular del colegio que tiene la coordinación por el lapso de seis meses del Foro de la Construcción.

En este sentido, el referente del sector recordó que el foro aglutina a 5 mil profesionales de distintos rubros: hay 2 mil arquitectos, 2 mil técnicos, 890 martilleros, 300 ingenieros, y escribanos y agrimensores. "Todas estas profesiones hoy están paradas", graficó, e insistió: "Como sector económico, lo que necesitamos es la vuelta a la obra".

El protocolo, según lo que adelantó Agüero, ya está listo para su aplicación. Sin embargo, sólo se podrá poner en vigencia en caso de que el Gobierno de Alberto Fernández lo avale, en el marco de la continuidad del plan de cuarentena que, inicialmente, debería finalizar este 13 de abril.

"Esto lo trabajamos con la Secretaría de Planeamiento pero también sé que hubo una interrelación con el área de Salud. Algunas otras cosas se aportaron desde la Cámara de la Construcción, el Centro de Constructores, e ingenieros en seguridad e higiene", detalló, sobre su confección.

El titular de la entidad colegiada, además, consideró que la industria tiene una "ventaja" por sobre otros sectores ya que el trabajo es al aire libre y concentra a pocas personas dentro de un espacio físico delimitado. "La principal venta es que si se pone en marcha la obra privada, la economía se vuelve a movilizar", sintetizó.

Frente al escenario de una crisis que no tiene precedentes, Agüero no evitó ocultar su preocupación e incertidumbre por el impacto económico de la pandemia: "La verdad que no sabemos cómo va a terminar esto ni qué tan grande será el impacto. Es una situación muy dinámica".