¡Cuidado conductores! Se hundió el asfalto y piden arreglar el "cráter" que quedó en medio de la calle

Vecinos del barrio Don Bosco de Mar del Plata están preocupados por la aparición de un "cráter" en una de las calles tras el hundimiento del asfalto que se produjo este domingo por la tarde.

Según confiaron vecinos a 0223, el incidente se produjo en horas de la tarde en la esquina de Falucho e Italia. El reclamo fue elevado a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) y al Ente Municipal de Vialidad (Emvial).

"A la mañana vimos que se estaba hundiendo y hace un rato nos encontramos con que no había más pavimento. Esperamos que no caiga ningún coche", aseguró uno de los vecinos de la cuadra.

Fueron los propios vecinos quienes, ante la falta de señalización, rellenaron el pozo con algunas maderas para advertir a los conductores.