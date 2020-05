Paro y protesta de operadores de la línea 147

Denuncian que no cuentan con medidas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y tampoco se les pagan los salarios en tiempo y forma. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado.

Operadores de la línea 147 de atención al vecino llevan adelante este martes un paro para denunciar que no cuentan con medidas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, situación que preocupa teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Según confirmaron a 0223, cuando se presentaron a trabajar este lunes las oficinas no estaban limpias y tampoco había alcohol. A su vez, indicaron, no se respeta la distancia reglamentaria entre los operadores.

En total, son 45 empleados contratados por la firma GIV SRL que prestan servicios para la línea telefónica del municipio desde las oficinas ubicadas en Luro 3071. Allí se concentraron este martes, acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio, y denunciaron también que no se les pagan los sueldos en tiempo y forma.

“Seguimos trabajando de forma normal a pesar de la cuarentena”, advirtieron y aseguraron que ni siquiera “las madres y personas de riesgo pudieron tomarse la licencia” correspondiente ante el avance del coronavirus.