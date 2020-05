Creció la cantidad de denuncias por usurpaciones de terrenos

El incremento se dio en los últimos diez días, especialmente en la zona sur. Al comienzo de la cuarentena se había registrado un marcado descenso.

La habilitación de nuevas actividades que permitió más movimiento en la calle, la relajación de los controles o la nula sanción a las personas que son infraccionadas por el incumplimiento del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio son algunos de los motivos que llevaron al crecimiento de los delitos en la ciudad. Esa línea ascendente también se percibe desde hace diez días en la fiscalía especializada en usurpaciones que regresó prácticamente a sus niveles previos a la cuarentena.

Lorena Irigoyen, titular de la Unidad Fiscal 13 le confirmó a 0223 que desde hace algo más de una semana las denuncias por usurpaciones de terrenos volvieron prácticamente a los números que había antes del 20 de marzo, cuando se dispuso la primera cuarentena.

“El número había bajado a partir de la primera semana de aislamiento, pero retomó con fuerza en los últimos diez días, especialmente en la zona sur que es de las más afectadas por la problemática”, confirmó.

En otros barrios la problemática está más relacionada a la ocupación de inmuebles que se encuentran vacíos y a los que se ingresa tras forzar algunos de los accesos. “Muchas veces son personas en situación de calle que ingresan y ante la denuncia de algún vecino al 911 se logra que se retiren de las mismas”, explicó.

Irigoyen explicó que si las personas no tienen antecedentes y la víctima no sufrió daños en el inmueble o algún perjuicio económico, se pueden archivar algunas de esas causas de manera condicional. “En caso de no ser así se los llama a declarar y en muchos casos se resuelve con una suspensión de juicio a prueba”, contó.

Con relación al crecimiento de usurpaciones de terrenos en l zona sur, la titular de la sociedad de fomento de Playa Serena sostuvo que la tendencia cambió desde hace dos semanas. María Inés Benítez aseguró que en los grupos de WhatsApp que utilizan muchos de los vecinos se incrementó el número de comentarios por intento de usurpación de lotes en varios barrios de la zona.

“Los vecinos denuncian al Comando o a la comisaría, pero logran mejores resultados cuando se comunican con la dependencia que va hasta el lugar constata la existencia de documentación, realiza las actuaciones y le da inmediata derivación a la fiscalía”, contó.