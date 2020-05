Por el acampe en el basural, esta noche no habrá recolección de residuos en Mar del Plata

Lo confirmaron desde el Sindicato de Camioneros. Recicladores mantienen la protesta en el ingreso al predio. Todavía no tuvieron contacto con los funcionarios municipales.

El acampe que lleva adelante un nutrido grupo de recicladores en el acceso al Predio de Disposición Final de Residuos paralizó la recolección de residuos en Mar del Plata ya que los camiones no pueden ingresar a volcar los desechos.

Desde el Sindicato de Camioneros confirmaron a 0223 que la protesta que se mantiene en el predio de Antártida Argentina al 9.900 obligó a suspender el servicio de recolección. "Están todos los camiones cargados, pero no pudieron descargar. No hubo arreglo entre los recicladores y el Municipio", explicaron.

Fuentes municipales consultadas por este medio confiraron que el miércoles las partes habían alcanzado un acuerdo tras reunirse en el Concejo Deliberante, pero finalmente quedó trunco. "Estamos tratando de dialogar", expresaron.

Unas 70 personas se instalaron en los acceso al predio con ollas populares. Los recicladores reclaman al Gobierno de Guillermo Montenegro que les den luz verde para volver a trabajar. La situación afecta a unas 360 familias que no pueden ingresar al basural desde hace 50 días.

"No vino nadie del Municipio a buscarnos, no nos dan una solución. Esta noche los camiones no van a descargar. La basura se va a quedar en las calles de Mar del Plata", aseguró Martín Romero, uno de los manifestantes que lleva adelante el acampe.

Según confiaron, en las últimas semanas presentaron un protocolo con distintas normas de seguridad e higiene ante el intendente y el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D'Andrea, pero no obtuvieron respuestas. El documento establece el uso de guantes y barbijos, además de mantener una distancia prudente.