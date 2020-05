Abad salió al cruce de Gines González García: "Lo que dice no tiene asidero"

El legislador marplatense le respondió al Ministro de Salud por las críticas que había hecho contra la gestión de Vidal. “Una política desastrosa era inaugurar varias veces el mismo hospital vacío”, apuntó.

El presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia, Maximiliano Abad, cruzó al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y sostuvo que sus declaraciones "no tienen asidero" después de que el funcionario de Alberto Fernández haya calificado como "desastrosa" la actuación de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

"No hay que hacer de esto una discusión política. Los datos están a la vista, si hubiera sido como él sostuvo no se hubiera podido tener la tasa de mortalidad infantil más baja en toda la historia de la Provincia. Por eso, a los dirigentes hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que declaran. Hablar es más fácil que gestionar bien”, sostuvo el legislador marplatense.

Abad recordó que en 2015 la gestión de Cambiemos recibió una Provincia "de parte de un gobierno que se jactaba de preocuparse por la salud pero que construía hospitales y los dejaba vacíos, sólo para el corte de cinta". "No había camas, no había médicos y no había equipos”, aseguró.

"En 4 años se hizo lo que no hicieron en 30 con los hospitales existentes, porque no tenía ningún sentido continuar con el festival de inauguraciones si los hospitales que ya estaban se caían a pedazos”, insistió Abad, quien también resaltó la implementación del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) como un "hito histórico" para todo el territorio bonaerense.

Según el diputado, el Gobierno de Vidal "llevó adelante una política que acercó la Salud a los más necesitados: se renovaron las salitas de salud y se finalizaron 160 obras en 15 municipios del Conurbano, sumando médicos y equipos". "Había una decisión concreta de fortalecer el sistema de acceso a la Salud y que no todas las demandas se concentren en los grandes centros de salud. Por eso, se trabajó fuertemente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), que estaban abandonados y totalmente desarticulados con los hospitales”, justificó.

“El Same en la Provincia llegó en poco tiempo a 119 municipios, lo que significa que se sumó un servicio esencial para más de 13 millones de bonaerenses, y como eso hay cientos de proyectos y avances concretos que generaron una diferencia sustantiva entre lo que se encontró en 2015 y lo que se entregó en 2019”, cerró el dirigente marplatense.