Alertan sobre un posible colapso en cementerios de Colombia

La situación se agrava en las regiones alejadas de la capital donde no hay infraestructura sanitaria. El país tiene 525 muertos y de 13.610 casos registrados.

Un informe forense divulgado en las últimas horas indica que los cementerios y servicios funerarios de Colombia, donde ya murieron más de 525 personas por coronavirus y más de 13.600 fueron contagiadas, no están preparados para un posible incremento del número de víctimas por la pandemia, principalmente en las zonas alejadas y pobres del país.



El reporte de la organización Equitas plantea: "En términos generales, los cementerios de zonas rurales no surgieron como producto de una planificación, sino como respuesta a la necesidad de las comunidades de tener un sitio para inhumar sus deudos, por lo cual no existieron estudios del terreno ni análisis de riesgos que previeran la situación actual".



La cifra de 525 decesos y de 13.610 casos registrados hasta obliga a pensar que si se desborda la cifra de muertes, "los cementerios no están en la capacidad de responder", dijo la coordinadora de Equitas, Gina Camacho, en declaraciones a la agenciad en noticias EFE.



La situación se agrava si se tiene en cuenta que la disposición de los cadáveres depende de la capacidad de cada uno de los 1.200 municipios colombianos, muchos de los cuales no tienen siquiera cómo atender de manera adecuada a los enfermos de coronavirus. La capital, Bogotá, tiene capacidad para hacer la cremación de 172 cuerpos por día y refrigerar 300 más, pero en los pueblos no pasa lo mismo.



Por ejemplo, en los selváticos departamentos de Amazonas, que tiene 871 enfermos y 29 muertos; y en el Chocó, en la región del Pacífico, o en La Guajira, en el norte, ni siquiera hay hornos crematorios, fundamentales en esta emergencia sanitaria.



En esas regiones "la disposición de los cuerpos en los cementerios municipales, veredales, comunitarios o fronterizos normalmente se hace en tierra o bóveda directamente porque no tienen ni la capacidad ni las medidas de bioseguridad para hacer la cremación", añadió Camacho.



La situación "es preocupante" porque muchos de estos lugares "no cuentan con la infraestructura adecuada, presentan hacinamiento, deficientes o inexistentes sistemas de información y registro de los cuerpos que ingresan", señaló por su parte la directora de Equitas, Diana Arango.



Para evitar una crisis similar a la de países vecinos como Ecuador y Brasil, en donde los servicios fúnebres se desbordaron, Equitas pidió a las autoridades colombianas que tomen medidas de prevención.