Lo dejaron varado en Lima por su discapacidad: "Me siento abandonado por mi país"

Fue lo que denunció Nicolás Gallegos, un reconocido surfista de Miramar. "Lo lógico es que prioricen a los más vulnerables", cuestionó.

El surfista adaptado Nicolás Gallegos denunció una discriminación tan grave como insólita: cuando estaba a punto de tomar el Hércules que le permitiría retornar a Argentina después de estar varado hace más de dos meses en Perú, las autoridades del Ejército le negaron la posibilidad de subirse al avión por su discapacidad.

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido deportista manifestó su indignación y confesó sentirse "abandonado". "La verdad que yo siempre viajo por todos lados con mis recursos para poder representar a mi país y hoy me siento abandonado por mi país y muy triste porque no puedo llegar a mi casa", expresó.

Por la irrupción de la pandemia del coronavirus, el miramarense quedó varado junto a su novia en la ciudad de Punta Hermosa y se movilizó con mucha esperanza y celeridad a lo largo de la última semana ante el anuncio de la llegada del vuelo de repatriación que finalmente les permitiría volver a su tierra.

"Vinimos hace una semana pero el avión se nos rompió y no nos pudieron llevar para no estar tan expuestos. Y hoy (NdeR: el viernes) salía el vuelo, vinimos a las 6 de la mañana a la Base Militar de Perú y una médica del Ejército Argentino que ni siquiera sabía lo que era una persona parapléjica me dijo que por mi situación física no me podía subir", afirmó.

El deportista quedó atónito con la respuesta de la autoridad militar. Ahora, permanece "sin recursos" en Lima, en una ciudad y un país que es un "caldo de cultivos de coronavirus", según señaló Gallegos. Las cifras oficiales del Gobierno de Martín Vizcarra lo respaldan: hasta la fecha, se llevan contabilizados 84.495 contagios y 2.392 muertes por Covid-19.

"Estoy sin ningún tipo de asistencia. Yo pensaba que lo lógico era que se llevaran primero a las personas más vulnerables para que pudieran volver a su casas", criticó, y concluyó: "Necesito que las autoridades hagan algo por los miles de argentinos que estamos varados. Este pedido es para las autoridades de Argentina: que no se olviden de los que viajamos para representar al país y dejar todo nuestro esfuerzo".