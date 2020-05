Qué medidas se tomaron para que la mamá infectada con covid pudiera dar a luz

Los profesionales del Hospital Privado de Comunidad explicaron las precauciones que se tomaron para realizar la intervención. Aclararon que la mamá no transmite el virus durante el embarazo y tampoco se contagia por la leche materna.

El último caso confirmado de coronavirus se conoció el sábado por la noche y se trataba de una mujer de 32 años que estaba a punto de dar a luz. De hecho, la cesárea estaba programada para el viernes pero se resolvió posponer hasta tener el resultado del hisopado. Un día después de la confirmación se realizó la césarea de la mamá infectada con Covid-19.

El jefe del Servicio de Obstetricia, Javier Raigada (MP 94755), explicó al detalle todo el protocolo que se aplicó para garantizar la salud de la mamá y del niño y también preservar al personal de salud que participó de la cesárea. Además dijo que cree que se trata de la primera intervención de estas características en la Argentina.

El profesional contó que en uno de los controles previos, la mujer embarazada les contó que había tenido contacto con una persona que había estado en Buenos Aires. Ante esa situación activó un protocolo como un caso sospechoso y se le explicó a la madre que la cesárea se iba a posponer. “Fue todo un shock para la paciente, porque uno está preparado para el nacimiento de su hijo, pero lo entendió”, explicó Raigada.

Luego de recibir el resultado positivo del test, a partir del sábado se activó el protocolo como caso confirmado y los profesionales del Hospital Privado comenzaron a evaluar la mejor fecha para la intervención. “Desde que se lo consideró un caso sospechoso ella no tuvo contacto con otros profesionales que no fueran los que estaban al tanto de la situación”, detalló el médico.

El domingo se preparó todo para el nacimiento. “La cesárea técnicamente es igual a cualquier otra. El foco está puesto en la preservación de los profesionales que participaron”, dijo Raigada, quien estuvo dentro del quirófano.

Se adoptan una serie de pasos “muy estrictos” para colocarse la ropa y la protección que le permitan a los profesionales de la salud estar aislados de la paciente infectada durante la intervención.

Entre las medidas adoptadas, el médico puntualizó que las cuatro personas que participaron de la intervención utilizaron dos camisolines, delantal, dos barbijos, tres pares de botas, máscara y antiparra. “A los fines de nuestra comodidad quirúrgica atenta un poco, pero en cuanto higiene fue muy estricto”, aclaró.

Raigada explicó que tanto la mamá como el bebé se encuentran en muy buen estado de salud y se encargó de aclarar algunas cuestiones respecto a este tipo de casos. En principio, planteó que “el coronavirus no se transmite en forma vertical”, es decir que las mamás no le contagian el virus a sus hijos durante el embarazo. “Hoy no hay ningún bebé contagiado de coronavirus de forma vertical. No sabemos si en el pico de la enfermedad cambiará, pero por ahora no hay ningún caso en el mundo”, insistió.

En la misma línea, sostuvo que la lactancia materna “no está contraindicada”. “La leche materna no transmite el virus”, agregó.

El médico planteó que el contagio de la madre al hijo se puede dar por el contacto estrecho por lo que le dieron a la madre todos los protocolos que debe cumplir para poder amamantar a su hijo. “Le pedimos a la mamá que sea muy disciplinada”, explicó.

El director de la institución, Pablo Malfante (MP: 93482), sostuvo que no se esperaban tener casos de este tipo a esta altura de la pandemia, sino que haya alguno cuando la cantidad de casos fuera mayor.

No obstante, dijo que en el HPC habían armado un quirófano en la planta baja especialmente para intervenciones de pacientes con Covid-19. “Entrenamos a los equipos, se hicieron simulacros. Siempre la presencia del paciente real genera otro tipo de ansiedades, pero al menos habíamos podido entrenar”, explicó.

“Fue una situación increíble”, cerró Malfante.

Tu navegador no soporta los elementos de audio. Javier Raigada, jefe del Servicio de Obstetricia del HPC.