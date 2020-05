Ante los constantes pedidos de reapertura, el intendente se comprometió a insistir con las gestiones ante Nación y Provincia.

El intendente Guillermo Montenegro reconoció que es "justo" el reclamo de los comerciantes minoristas de la ciudad que piden volver a trabajar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y se comprometió a insistir con las gestiónes ante la Nación y la Provincia para que se aprueben los protocolos que permitan la reanudación de la actividad.

“Estamos evaluando todas y cada una de las alternativas para seguir acompañando a los comerciantes minoristas de nuestro partido”, afirmó el jefe comunal, quien ratificó que la situación epidemiológica de General Pueyrredon permite reabrir la actividad comercial”.

En este marco, después de las reuniones que mantuvo en el Centro de Operaciones y Monitoreo con algunos comerciantes autoconvocados y de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), Montenegro dijo que seguirá "acompañando" a los comerciantes al reconocer como "justo" su reclamo.

Hoy nuevamente escuchamos a los comerciantes de nuestra ciudad que sabemos que necesitan de forma urgente abrir los comercios. Vamos a insistir para que puedan hacerlo porque sabemos que la situación epidemiológica de General Pueyrredon lo permite. pic.twitter.com/qSuQv1RUBl — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) May 20, 2020

"La foto de hoy en Mar del Plata nos permite volver a la actividad comercial tomando los recaudos que sean necesarios. Y claramente vamos a ser los primeros en dar marcha atrás si –desde lo sanitario- notamos un retroceso. Todos estamos involucrados con la mayor de las responsabilidades”, concluyó.

Los comerciantes lograron el encuentro después de manifestarse en el COM. Al no obtener novedades de la Provincia, anticiparon que este jueves a las 11 realizarán una "reapertura simbólica" con las persianas levantadas y las puertas cerradas para visibilizar la compleja situación económica que atraviesan por no poder facturar desde hace más de dos meses.

Montenegro también resaltó el proyecto oficialista que aboga por la creación de una Comisión Especial de Reactivación Económica con el objeto de “impulsar un permiso precario para el desarrollo de aquellas actividades económicas, hasta tanto la Provincia autorice o rechace las pertinentes solicitudes de autorización o el municipio detecte condiciones negativas para la salud”.