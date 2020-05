Comerciantes cortaron Juan B. Justo: le piden a Kicillof por la reapertura de sus locales

En la segunda jornada de protesta, manifestaron esta vez frente al COM. Presentaron una nota donde le piden al Gobernador por la urgente necesidad de trabajar, “siguiendo todos los protocolos”.

Unas decenas de comerciantes minoristas se concentraron frente a las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio, reclamando nuevamente por la reapertura de sus locales, acuciados por la fuerte crisis promovida por la cuarentena frente al coronavirus.

Aplaudiendo al grito de “queremos trabajar”, los comerciantes cortaron de manera parcial la avenida Juan B.Justo, en dirección al Gaucho y al igual que hace 24 horas, donde manifestaron frente al Municipio, insistieron con la difícil realidad producto del cierre de comercios.

“Nos acercamos para acercar una carta dirigida al gobernador Kicillof, para pedirle que esto no se puede prolongar en el tiempo. Nosotros respetamos todos los protocolos como corresponde pero queremos abrir. No podemos seguir así. Esta situación no se puede dilatar en el tiempo”, expresó a 0223 Radio, Patricia, una de las manifestantes.

La mujer, sostuvo que al igual que el resto de los comerciantes, “todos estamos en la misma vereda que ellos y queremos respetar todo lo que pidan” y ese marco, reflejó las dificultades de los minoristas para poder seguir con sus locales cerrados y en las proximidades del “duro” invierno marplatense.

“Llegamos a una instancia de agotamiento absoluto donde cada comerciante tuvo distintas acciones: tuvo algo de ayuda del estado, sacó crédito, o con ahorros o está en deuda con los dueños de locales, proveedores o empleados. Queremos que la línea de pago no se corte. Estamos cerca del invierno y todos sabemos que es muy difícil”, evaluó.

Y agregó: “Hay algunos locales que están permitidos y su actividad es similar a la nuestra. No sabemos por qué no nos dejan abrir”, cuestionó.

En ese sentido, la comerciante valoró la implementación del aislamiento preventivo por el coronavirus, aunque razonó que “con un millón de habitantes que tiene Mar del Plata, la tasa de contagios es muy chica” y “de esa manera se puede trabajar, siguiendo todos los protocolos. Eternamente no podemos seguir en cuarentena”, remarcó.

Por último, pidió que a pocas horas que se anuncie una nueva fase de la cuarentena, “se da una respuesta positiva (en Mar del Plata), porque algunos comerciantes no aguantan más y no pueden respetar las normas y algunos casos han tenido que abrir, no respetando la ley. No queremos que tengamos que hacer algo ilegal”, concluyó.