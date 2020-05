Artesanos de la Diagonal elaboraron un protocolo: acceso limitado, vallados y alcohol en gel

Lo presentaron en las últimas horas al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti. Reclaman la “urgente” necesidad de generar ingresos económicos por la escasa ayuda estatal.

Afectados por el cese de su actividad desde el inicio de la pandemia del covid 19 en el país, los feriantes del Paseo de Artesanos de la Diagonal Pueyrredon elaboraron un protocolo sanitario, con el objetivo de volver a la actividad. En las últimas horas fue elevado a la consideración del secretario de gobierno Santiago Bonifatti.

En diálogo con 0223, Amalia Sesma Díaz, referente de la tradicional Feria Central de Artesanos de la Diagonal, explicó la necesidad de generar un protocolo sanitario para volver a trabajar, en un contexto adverso: muchos trabajadores “la están pasando muy mal”, debido a que no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros no han recibido bolsones de alimentos, en un contexto de cuarentena preventiva por el coronavirus.

“En la última prueba piloto no entramos y no hubo por parte del Estado, ninguna iniciativa para que podamos reanudar nuestra actividad. La única que se acercó para ayudarnos fue la concejal Victoria Lagos, que propuso al Municipio que se haga una plataforma virtual para la venta online. Algo que puede servir pero que, en el caso de nuestra actividad, es difícil, debido a que nuestros productos son más baratos en relación al envío a domicilio y algunos no disponemos de los conocimientos o del acceso a internet. Lo único que realmente puede ayudarnos es volver a trabajar”, resaltó la referente de los artesanos.

Ante este contexto, Sesma Díaz, por iniciativa propia y teniendo en cuenta las medidas implementadas por los artesanos de la Feria Artesanal de Salta, elaboró un protocolo, basado en la higiene biosanitaria, el distanciamiento social y la no aglomeración de gente.

“La feria abrirá de 9 a 16 u otro horario más conveniente. Se cerrará un sector con una serie de vallados con cintas para evitar los aglomeramientos, se hará un circuito y con un solo sentido de circulación y habrá un distanciamiento tanto en los puestos como en resto de la feria. Se limitará el acceso y en caso de haber filas, se controlará la distancia social. Además, los puestos se instalarán de manera intercalada”, precisó entre otras cuestiones, la coordinadora de los permisionarios de la tradicional feria de artesanos marplatense.

“La verdad es que mucha gente necesita tener algún ingreso. Muchos de nosotros estamos en una función de contención hacia nuestros compañeros, que la están pasando muy mal. Pedimos a Cultura Municipal bolsones de alimentos y se aceptó el listado con los permisionarios, que están inscriptos en el sistema de ferias del Municipio. Pero hay muchos feriantes que son visitantes y los dejamos estar en los puestos por la calidad de mercadería, que no estaban incluidos. Hicimos otro listado y lo enviamos a Desarrollo Social Municipal y no hay respuestas aún”, cuestionó.

Por último, Sesma Díaz añadió: “Sabemos que nuestra actividad no es esencial, de primera necesidad, salvo para los artesanos, que hoy no comen”, concluyó.