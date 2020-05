Una familia marplatense necesitó $37 mil para no caer en la pobreza

Así lo reflejó un estudio elaborado por la consultora Cepes durante el mes de abril. Es un incremento del 8,97% en el primer cuatrimestre y un 0,71% respecto a marzo.

Una familia de Mar del Plata -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó $37.276,44 para no caer en la pobreza, según precisó un informe elaborada por la consultora Cepes.

En diálogo con 0223 Radio, Claudia Lombardi, coordinadora de la Fundación Cepes, explicó que ese monto para adquirir la denominada Canasta Básica Total (CBT), significa un incremento del 8,97% con respecto al primer cuatrimestre del 2020 y un 0,71% respecto a marzo.

“No tuvo un incremento muy notorio con marzo, porque aumentó un 0,71%, en términos absolutos sigue siendo un monto bastante importante, porque de esos $37 mil, solo para adquirir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), necesitó $16.067. Los alimentos no se han incrementado en abril respecto a marzo, lo que no significa que en términos absolutos, los alimentos no tengan un costo bastante importante”, evaluó Lombardi.

El relevamiento fue realizado de manera online, entre los días 29 y 30 de abril, en medio de la cuarentena preventiva por el covid 19, dispuesta por el ejecutivo nacional. Entre los parámetros tomados para calcular el valor de la CBA de la familia tipo, se tomó a un grupo familiar integrada por un varón adulto de 35 años, una mujer de 31 años y dos menores, un hijo de 5 años y una hija de 8.

Según describió la referente de la Fundación CEPES, para el estudio se aplicaron los criterios metodológicos para la selección de los productos y el cálculo de las canastas para una familia tipo utilizados “de manera histórica” por la organización, desde marzo de 2016.

En este marco, Lombardi analizó que "hay una tendencia a la estabilización de los precios" aunque resaltó que "es distinto hablar en términos absolutos de los valores de las canastas porque, así como la CBA aumentó el 0,71%, la CBT aumentó poco y tiene que ver con el congelamiento de los alquileres, servicios y combustibles”, razonó.