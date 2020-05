Tras el reclamo, acondicionan un Hércules para repatriar al surfista miramarense varado en Lima

El Gobierno ya definió todos los preparativos especiales para permitir el retorno al país del deportista parapléjico Nicolás Gallegos.

El Gobierno nacional ya definió todos los preparativos especiales en el Hércules que llegará en las próximas horas a Lima (Perú) para repatriar a cientos argentinos, entre ellos el surfista miramarense Nicolás Gallegos.

El caso del deportista había tomado revuelo después de que las autoridades del Ejército le impidieran subirse al avión por ser una persona parapléjico, lo que motivó un fuerte y angustiante descargo en redes sociales.

Gallegos -que en marzo disputó el Mundial de la especialidad en California y está 5° en el ranking mundial- permanece varado hace más de dos meses en Perú, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en América Latina.

El deportista de 40 años había arribado en marzo a la localidad de Punta Hermosa, su mar preferido, para instalarse, entrenar y dar clases de surf adaptado. Pero la pandemia trastocó todos sus planes, y desde entonces anhela regresar al país por su economía y cuidado físico.

"Me siento como abandonado. Siento que me expusieron sin sentido. Yo estaba en un pueblito donde no había casos, y me mandaron una semana a Lima a exponerme. Fue poco profesional. Nos quedamos en la pista sin poder subir al avión. Fue difícil", reconoció a 0223, tras la sorpresiva negativa para volver.

En las próximas horas, la historia promete ser otra para el miramaerense. Según las fotos del vuelo a las que tuvo acceso este medio, se dispuso una camilla médica para que el hombre pueda tomar la aeronave sin ningún tipo de inconveniente.