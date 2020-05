Chascomús en alerta: “El éxito no es que no haya contagiados”

El intendente Javier Gastón habló después de confirmado el sexto caso, tres de los cuales se dieron en un mismo día, y puso el foco en los recursos sanitarios.

En Chascomús se viven días de alerta tras detectarse un sexto caso positivo por covid-19, tres de ellos en un mismo día. El intendente Javier Gastón decidió retrotraer las excepciones de las salidas recreativas en el distrito para minimizar el alcance de la pandemia. Y la medida tuvo su correlato, incluso, en el vecino distrito de Castelli.

Entrevistado por diversos medios de comunicación acerca de la situación epidemiológica el jefe comunal hizo hincapié en trabajar en la atención sanitaria para todos los que eventualmente presenten síntomas de covid-19 puedan ser atendidos.

Reelegido en 2019 por el Frente de Todos, Gastón destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial desde que se inició la contingencia y valoró la compañía de especialistas de la Región Sanitaria XI, quienes se presentaron en el distrito el último fin de semana y confirmaron la circulación comunitaria de la enfermedad en la ciudad.

“Estábamos entrando en la fase 4, empezando a poner en práctica la atención al público de los comercios que hasta ese momento estaban trabajando con delivery, y las salidas recreativas, que son las cosas que volvimos para atrás”, expresó Gastón al respecto.

En relación a los contagios detectados, su gran mayoría en las últimas tres semanas y tres de ellos el sábado pasado, el titular del Ejecutivo local pormenorizó: “Lo que despertó la alarma es que cinco casos tienen alguna vinculación con personal administrativo del Hospital Municipal y uno de ellos es un adulto mayor del hogar, con lo cual quedó mucho personal de salud aislado, porque a todos los que estuvieron en contacto directo con los casos confirmados, se les realizó el hisopado. Tenemos en esa situación a 20 personas. Otras ya recibieron los resultados y fuimos descartando el contagio, sólo uno dio positivo hasta ahora, que es el sexto confirmado”, describió el jefe comunal.

Por último Gastón reflexionó sobre la situación y la ansiedad que despierta en la comunidad: “Es importante que todos entendamos que el éxito no es que no haya contagiados, sino que el sistema de salud pueda atender a todos y para eso estamos trabajando. Es esencial que quienes no tengan la obligación de salir, traten de mantenerse en sus casas cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio”.