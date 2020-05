Pareja en moto intentó escapar de un control de rutina: el conductor estaba armado

Sucedió el sábado a la noche en el barrio El Progreso. Secuestraron un revólver cargado. Se le formó una causa penal en la fiscalía de Flagrancia.

La realización de un control de rutina por parte de personal del Comando de Patrullas Sur en el barrio El Progreso terminó con la aprehensión de una pareja que circulaba en moto y que intentó evitar la realización del mismo. En poder del conductor hallaron un arma de fuego, por lo que se le formó una causa en la fiscalía de Flagrancia.

Los oficiales les hicieron señas a los ocupantes de una moto para que detuvieran la marcha en la esquina de Vértiz y Dellepiane, pero estos se dieron a la fuga. Al momento de ser interceptados el conducto de 30 años extrajo un arma de fuego de su cintura y se lo persuadió de manera verbal para que entregara la misma.

Una vez reducido junto a su compañera –de 29 años- secuestraron el revólver calibre ocho milímetros con tres municiones calibre .32 en su interior. Al terminar las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, su correcta identificación y su posterior libertad. No se tomó medida alguna para la acompañante y el rodado fue entregado ya que no registraba impedimento legal para su circulación.

