El aikido también tiene su protocolo para el regreso

Preocupados por la situación y considerando la importancia de la actividad física en la salud de las personas, el Club Aikikai Nihon no Bunka, puso a consideración un proyecto para que se permita la vuelta de la disciplina.

El profesor Walter Martínez Soto, 3er Dan y uno de los responsables del Club Aikikai Nihon no Bunca, dio a conocer el protocolo impulsaod por su asociación para solicitar que puedan volver a la actividad con las medidas sanitarias correspondientes. Además de ser una herramienta eficaz para la defensa personal, este arte marcial contribuye al equilibrio emocional y físico de sus practicantes.

"Al comienzo puede resultar novedoso, divertido y quizás uno le puede encontrar la vuelta para ver el lado bueno a algo anormal como minar nuestra condición de ser sociable. Obviamente si uno tiene las necesidades básicas cubiertas. De lo contrario la situación es aún más miserable", explicó Martínez Soto.

A la hora de hablar puntualmente del Club Aikikai Nihon no Bunka, contó que "como institución, estamos hace más de cuatro años construyendo un grupo humano sólido dónde la práctica de Aikido es el pretexto eficaz para ser mejores personas y mejores ciudadanos. Es así que los más chicos aprenden a conocer su cuerpo y dominarlo a medida que van creciendo dándoles confianza en su andar en la vida (el aporte al estudio y la integración social es de absoluta relevancia) mientras que, a los más avanzados, también en edad, nos permite estar flexibles, motivados y sentirnos físicamente activos y útiles. Ni hablar que nuestra relación con los otros se vuelve más armoniosa, paciente y principalmente solidaria"

Lo que en un comienzo se tornó como un desafío, con el correr de los días y la cuarentena se vuelve cada vez más tedioso. "Al comienzo de la pandemia entendimos que era una situación difícil y lo vivimos como un duelo que debíamos atravesar y que de alguna manera estábamos preparados para ello gracias a la práctica de un arte marcial oriental. Pero obviamente como las baterías más modernas, que sostienen encendidos nuestros dispositivos digitales, al no practicar activamente Aikido, hace tanto tiempo, nuestro ánimo también se está agotando, va mutando. Aparecen dolencias físicas, resulta cada vez más difícil estar en armonía con los otros y con uno mismo, con el ámbiente que los rodea. Cada día se hace más eterno y comenzamos sufrir un encierro que no tiene fin a pesar que vivimos en Mar del Plata con amplios kilómetros de Sierra, Costa y aire puro, a veces poderoso, que nos aporta la luz necesaria para que nuestra Salud no se degrade. Sin duda que la medida para medida de preventiva para mantener nuestra Salud incólume se está tornando poco razonable y desproporcionada", aseguró.

Por tal motivo, elevaron un protocolo para solicitar la vuelta de la actividad, entendiendo que "de no descubrirse una vacuna contra el Covid 19 o medicamentos eficaces para su cura la práctica de los deportes, tal cual se conoce no va ser igual en el futuro".

Los principales puntos:

- Reducir el número de practicantes a la proporción del lugar cerrado que permita distanciamiento social. Ello implicará dividir el grupo original en otros días y horarios. Salvo que se practique al aire libre pero siempre respetando distanciamiento social

- Indumentaria tradicional con barbijo

- No uso de vestuario. Ir cambiado a la práctica y retirarse del lugar con la vestimenta usada

- No permitido bolsos o calzados cerrados. Solo un abrigo

- Ingreso al espacio del Club y al Tatami por un espacio dedicado que permita el sentido

de circulación lineal y de distanciamiento social

- Ingreso 5 minutos antes de la clase previo tomar la temperatura al practicante y al instructor para luego limpiar el Tatami con lavandina y alcohol las armas

- Desalojo: después de terminada la clase previo limpiar en igual sentido al ingreso.

- Desalojo por espacio dedicado que permita el distanciamiento social