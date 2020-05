Daniela Cortés contó que perdió un embarazo por los golpes de Villa

Luego de que el futbolista de Boca hiciera un nuevo descargo negando todas las acusaciones, su exnovia volvió a hablar en Crónica TV y ratificó su versión, con denuncias más fuertes.

Daniela Cortés, la exnovia del futbolista Sebastián Villa, que le inició una causa penal contra por violencia de género, declaró que perdió un embarazo debido a los golpes que le propinó el futbolista de Boca Juniors.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", le dijo a Crónica TV la joven de 25 años.

"Al otro día no aguantaba más y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente y me hicieron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado", destacó.

Luego habló del carácter ambiguo del jugador. "Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta. Es una cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra", describió.

Y después brindó detalles del último conflicto que derivó en la denuncia perimentral en las redes y luego ante la justicia a través de la fiscalía 2 de Esteban Echeverría: "Cuando corté la llamada a mi mamá, que está en Colombia, me agarró del pelo y me pegaba puñetazos y patadas. Entonces salí para la cocina. Fue algo horrible", destacó.

Esta es la primera vez que Daniela Cortés habla con un medio después de la denuncia realizada el martes pasado y luego de que Villa a través de las redes sociales se declaró inocente de esta situación y declaró que nunca le había "levantado la mano a ninguna mujer" en su vida.

Sebastián Villa, de 23 años, llegó a Boca en junio de 2018, fue en el último semestre una de las figuras del campeón de la Superliga, tiene un contrato por dos años más y una cláusula de salida de 30 millones de dólares.