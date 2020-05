Unos 50 repatriados se fueron de los hoteles y siguen la cuarentena en sus casas

Lo confirmaron desde la Cruz Roja. Este martes regresaron repatriados de EEUU y Costa Rica. Uno de ellos, reclamó al gobierno por los argentinos que aún no pueden regresar al país.

Desde la Cruz Roja informaron que al menos 50 personas que fueron repatriadas desde hace poco más de 2 semanas, decidieron volver a sus hogares para continuar el período de cuarentena por el Covid 19. Un centenar de ellos continúa con el aislamiento preventivo en los hoteles sindicales que dispuso el Municipio.

En uno de los ingresos al Hotel 13 de Julio de Luz y Fuerza, Fernando Picardi, presidente de la Cruz Roja Mar del Plata, sostuvo que este martes vino un contingente de marplatenses, que estuvieron varados por el inicio de la cuarentena, en aeropuertos de Estados Unidos y de Costa Rica.

"Todos ellos tienen que hacer cuarentena en el hotel. Hay gente de Villa Gesell que se acompaña a la salida de Mar del Plata para que retorne a su hogar. Y otros hacen la cuarentena acá”, sostuvo en diálogo con 0223.

Según explicó el representante en la ciudad del organismo de ayuda humanitaria, la cuarentena se realiza en los distintos hoteles que dispuso el Municipio, en un período de 14 días, aunque alrededor del día 7, se les hace un hisopado. “Si da negativo, pueden volver a su casa a continuar con la cuarentena, si tienen un lugar disponible y a alguien que los asista”, aclaró.

En ese punto, Picardi señaló que algunos marplatenses, debido a que en el hotel “se los cuida” o en sus hogares hay personas en grupo de riesgo, prefieren mantenerse en las instalaciones, como el 13 de Julio, Hotel Flamingo o la Posta del Viajante, donde aún se albergan unas 100 personas.

En relación a la aceptación de los repatriados por las condiciones de aislamiento, el titular de Cruz Roja aseveró que “la mayoría lo acepta, porque quieren cuidarse y cuidar a su familia. Pero siempre hay algunos que quieren irse a su casa, porque estuvieron mucho tiempo esperando para ser repatriados. La verdad la mayoría lo acepta bien. Unos en el primer día protestan un poco pero después se dan cuenta que acá se los trata bien, porque se los cuida y da de comer. Y se tranquilizan porque también las familias les traen los que necesitan”, dijo.

“En Miami hay muchos argentinos que la están pasando mal”

Ricardo es uno de los argentinos que llegó esta madrugada, tras estar varado en Miami durante varias semanas. A media mañana, regresaba a su casa, en Villa Gesell, para continuar con un período de aislamiento de 14 días.

Con cierto molestar, el oriundo de Villa Gesell, contó que en Miami hay muchos argentinos aún varados y “están desesperados por volver”.

“Yo me fui el 1 de marzo y el mundo era otro. Me agarró en pleno viaje. Yo me pude solventar, pero hay gente que la pasa mal. Por suerte en Miami hay una comunidad de argentinos que hace colectas, junta alimentos y la va repartiendo. Hay una gran solidaridad de los argentinos en el mundo”, expresó.

“Hay muchos pibes que no tienen para comer, viven en los aeropuertos y no tienen nada. Queremos que comuniquen que el gobierno se acuerde que son argentinos. Nosotros venimos acá y hacemos el protocolo, no tenemos problema. Pero necesitamos que pongan más vuelos", reclamó.