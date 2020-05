Habló la mucama infectada de la Clínica del Niño: "Se me vino el mundo abajo"

Evangelina dijo desconocer cómo contrajo el coronavirus pero aseguró que no fue por un contacto con una persona del extranjero. "Estoy muy asustada por mi familia", confesó a 0223.

Evangelina tiene 30 años, una nena de 2, y mucho miedo: el viernes, recibió la confirmación de que porta el coronavirus en su cuerpo y vive estas horas con profunda preocupación e incertidumbre. Insiste en que siempre tomó todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad y que desconoce cómo se infectó.

Evangelina trabaja hace dos años como mucama de quirófano en la Clínica de Niño y la Madre. Por la distancia con su casa, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio tuvo que recurrir sí o sí al transporte público para poder llegar al trabajo, llevar un ingreso a la familia y cumplir todos los días con sus obligaciones.

"Mi día a día es de casa a la clínica y de la clínica a mi casa. Nada más que eso. Y como vivo con mis papás, que son personas grandes, quizás algún día iba a hacer alguna compra al barrio. Pero siempre me cuide", comenta la joven, en una entrevista que le concede a 0223.

Los primeros síntomas del Covid-19 los vislumbró el domingo por la mañana. Evangelina se levantó con tos pero las molestias en la garganta eran mínimas. No tenía fiebre ni otro dolor por lo que no prefirió alarmarse desde un principio, teniendo en cuenta que ella tampoco había tenido contacto con ninguna otra persona más que su entorno familiar.

El lunes, la tos era todavía más débil y entonces fue a trabajar, sin temor ni sospechas. El martes, sin embargo, el panorama ya era distinto: la enfermedad comenzaba a hacer otro efecto en su cuerpo y las molestias eran mayores. Una supervisora de la institución sanatorial la escuchó toser y le sugirió que se revisara para despejar dudas.

Al atenderse en el consultorio Nº6 de la guardia, los profesionales diagnosticaron a Evangelina con un principio de faringitis y le ordenaron hacer reposo en su casa. Sin embargo, la preocupación en la clínica no cesó: el infectólogo la llamó todos los días por teléfono para conocer en detalle sus síntomas.

Y el jueves, finalmente, llegó el turno de someterse al hisopado que daría positivo de coronavirus 24 horas más tarde. "Cuando me llamó el infectólogo lo atendí tranquila y con la mejor onda, pensando que me iba a decir que la prueba era negativa. Pero cuando me dijo que era positivo se me vino todo el mundo abajo", confiesa.

"Ahora estoy bien físicamente pero muy asustada por mi familia. La verdad que no sé cómo me contagié pero yo creo que el virus está en la ciudad porque en la clínica no hubo casos y yo nunca tuve contacto con alguna persona que tuviera esta enfermedad", insiste la mucama, mientras aguarda este sábado por la llegada de la ambulancia del Same que la trasladará a un hotel para cumplir el período de aislamiento y recuperación durante las próximas semanas junto a su hija.

Al compartir su experiencia con el Covid-19, Evangelina dice que solamente hubo un día en el que le dolió "muchísimo" todo el cuerpo. "La verdad que ni siquiera me podía levantar de la cama pero tuve que hacerlo por mi nena", explica, y agrega que también tiene una hermana que vive cerca de su casa y que algunos días iba a visitar a sus padres, siempre cumpliendo el aislamiento y todas las medidas de seguridad sanitaria que exigen las autoridades.

A pocas horas de recibir la confirmación del diagnóstico de contagio, la joven pidió a la comunidad marplatense que tenga "mucho respeto" por su situación. "Escuché y leí muchas cosas que no son ciertas. Que me contagié por alguien que vino del extranjero pero jamás pasó algo así. Pido respeto porque mis papás son grandes y la verdad que no estoy pasando un buen momento", sostiene.