Alberto Fernández: "En Mar del Plata está en 35 días la duplicación de casos"

El presidente anunció que la fase 4 de la cuarentena se extenderá hasta el 24 de mayo.

El presidente Alberto Fernández anuncia este viernes las características de flexibilización de actividades que tendrá la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso para tratar de frenar el avance del coronavirus en todo el país. "Estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganado la batalla", dijo el presidente durante su discurso y anunció que todo el país pasa a la fase 4 de la cuarentena hasta el 24 de mayo, salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires que seguirán como hasta ahora.

En ese marco, destacó que hay sitios de más de 500 mil habitantes que lograron aplanar la curva de contagios y puso como ejemplo a Mar del Plata. "Hablé con el intendente de Mar del Plata y me contó que está en 35 días la duplicación de casos en la ciudad", dijo el presidente.

La fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio contempla una mayor apertura de fábricas e industrias, que deberán enviar a los gobernadores los protocolos para poder trabajar.

En el inicio de su discurso, el presidente remarcó que la Argentina está "donde planteó". "Las cosas están ocurriendo como lo pensamos", remarcó. Si bien admitió que es consciente de todas las dificultades económicas que trajo la cuarentena, insistió en que la preocupación principal de su gobierno es "preservar la salud de la gente". "Tiene mucho sentido lo que estamos haciendo", agregó.

"Eso es lo que más nos importa. Creo que hablo por los tres", dijo, mirando a Horacio Roríguez Larreta y a Axel Kicillof, quienes se sentaron a su lado en la conferencia de prensa. "He escuchado a muchos hablar de la necesidad de atender la economía. Sabemos el padecimiento de quienes no la pasan bien porque tienen los negocios cerrados, no pueden trabajar. Sabemos los problemas que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Por eso hemos tomado medidas para los más necesitados", planteó el presidente y enumeró beneficios como el IFE, los créditos a tasa cero, los planes de asistencia al trabajo y la producción.

Luego, en el momento más tenso de la conferencia, explicó que aquellos que piden la apertura económica y ponen como ejemplo a países como Suecia no pretenden cuidar la salud de la gente. En ese marco, comparó el caso de Suecia con el de Noruega y marcó que el primer país tiene una cifra de muertes muy por encima. "Digo esto porque me cansan las mentiras. Y le mienten a la gente y generan ansiedad", sostuvo y remarcó: "Quienes están a mi lado (por Kicillof y Larreta) piensan lo mismo que yo".

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Horacio Rodríguez Larreta, habló luego del presidente y ratificó que el principal objetivo de todos los Estados es preservar la salud de la población y destacó el trabajo conjunto que están llevando adelante. No obstante, anticipó que le pedirán al Estado nacional la repaertura de algunas actividades comerciales y con estrictos protocolos de seguridad. "El criterio será siempre gradual. Por ejemplo propondremos que los comercios abran a partir de las 11 de la mañana para que no se junten en el transporte con otras actividades", sostuvo.

A su vez, dijo que pedirán autorización para que los niños puedan salir los fines de semana, por documento de identidad, "a dar una vuelta". "Los niños son los únicos que no han salido. Este sábado vamos a dar todos los detalles, pero anticipamos que van a estar cerrados los parques y plazas", relató Rodríguez Larreta.

Luego fue el turno de Kicillof, quien elogió el trabajo que viene realizando el presidente de la Nación. "Uno de los aprendizajes es la unidad de la dirigencia política. Hay muy pocos que agreden. Los que tenemos responsabilidades de gobernar estamos trabajando mucho y no podemos perder el tiempo", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien remarcó que en el territorio bonaerense se pasó de 422 cámaras de terapia intensiva a más de 900.