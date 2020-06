55 días sin casos en Tandil: “No podemos tener el 100% de garantía”

En el inicio en Tandil de una nueva semana de la fase 5 del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus y con la reapertura de nuevas actividades, el intendente Miguel Lunghi reiteró el pedido a la ciudadanía para mantener los cuidados y medidas de prevención.

Este 16 de junio el distrito cumple 55 días sin registrar nuevos casos de Covid-19. El cuarto y último contagiado por la enfermedad se recuperó el 21 de mayo pasado.

“Seguimos dando pasos en la fase 5, esta etapa que podemos atravesar gracias al esfuerzo que hacen todos los tandilenses. Pero es importante que no olvidemos que la pandemia aún no terminó, que seguimos teniendo el riesgo del virus y que por eso no debemos bajar los brazos ni confiarnos”, manifestó Lunghi en un mensaje dirigido a la población.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó: “No debemos descuidarnos ni un instante. Tenemos que seguir todas las medidas y protocolos de prevención. Por supuesto que no estamos exentos de que se pueda presentar algún caso y no debemos entrar en pánico por eso, pero es fundamental el comportamiento, compromiso colectivo y la responsabilidad de cada para que no tengamos un brote. Esa situación nos obligaría a retroceder y perderíamos rápidamente todo lo que hemos logrado”, resaltó el titular del Ejecutivo bonaerense.

Por último, Lunghi destacó su política de reapertura, tema en el que tuvo algunos cruces con el gobierno bonaerense. “Hemos desarrollado y venimos implementado un plan gradual para poder ir recuperando actividades y acercarnos a la normalidad. Estamos trabajando en conjunto con todos los actores y sectores de la ciudad, reforzando los controles en los ingresos a la ciudad y el cumplimiento de los protocolos. Más allá de todo eso no podemos tener el 100 por ciento de garantía o control absoluto y por eso necesitamos del compromiso de todos”, concluyó el intendente.

Tal como debiera suceder en cualquier partido de la región,todas las personas que lleguen a Tandil desde una zona con transmisión local del virus, están obligadas a realizar un aislamiento de 14 días. El incumplimiento de esa medida puede ser denunciando telefónicamente al sistema de emergencia 101 o al

2494607324.