“Trágica” y “terminal”: así definen la situación dos empresas gastronómicas

Decenas de empresarios gastronómicos se concentraron este martes en la puerta de la municipalidad, con mesas y sillas para montar un restaurante a cielo abierto y pedir la autorización para reabrir los locales luego de casi 90 días de cuarentena.

Leandro Estavillo, uno de los propietarios de Bruto, y Fernando Daumas, de la parrilla Mandinga, plantearon claramente cuál es la situación que atraviesan. “Es trágica”, dijo uno; “es terminal”, planteó el otro.

“Hace casi 90 días que estamos cerrados. Con el delivery y el take away no alcanza para cubrir los costos”, dijo Estavillo, quien planteó que “la ayuda del gobierno es irrisoria para el formato de los negocios”.

“Sin sacar el eje de la salubridad, el sector está para abrir y probar que se puede funcionar en un porcentaje de entre el 30 y el 50% que permitiría empezar a mover la economía”, agregó.

Estavillo es uno de los socios de Bruto, que más allá de la gastronomía está asociado a la nocturnidad. Sin embargo, el empresario planteó el tema de la nocturnidad no es un planteo en este momento. “Es algo que va a ir de la mano de una solución al problema en sí. No estamos reclamando eso ahora. Lo que queremos es abrir las propuestas gastronómicas con esta nueva normalidad nos va a permitir que crecer y mostrar que se puede para después ir creciendo paulatinamente”, sostuvo.

Por su parte, Doumas dijo que no se vislumbra una situación “en lo inmediato” si no se les permite abrir con un protocolo al 50%.

“Hace cuatro meses que estamos parados. El invierno es muy áspero en Mar del Plata. Quienes alquilamos tenemos una situación muy complicada y no tenemos una ayuda concreta por este tema”, explicó.

El propietario de la parrilla de la calle Olavarría planteó que los trabajadores apoyan a los empresarios y pidió “por favor” que se apruebe el protocolo para el retorno de la actividad. “En esta ciudad con la poca cantidad de contagios que hay se puede trabajar”, dijo y explicó que más allá de que una apertura al 50% no permitirá revertir la ecuación económica “el tema es el espíritu de trabajar”.

“La situación es desesperante. Tenemos bien claro que somos muchísimos los gastronómicos en Mar del Plata y de nosotros dependen muchísimas familias”, dijo.

Además, Doumas sostuvo que “es una tristeza” ver el cierre de “lugares emblemáticos de Mar del Plata”, pero advirtió que también es un “alerta”. “No veo una solución si no se permite abrir y va a seguir pasando”, sostuvo.