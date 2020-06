Barrionuevo: "Los gastronómicos ya tendrían que estar funcionando en Mar del Plata"

Después del restaurante a cielo abierto que montaron este martes frente a la Municipalidad de General Pueyrredon empresarios y trabajadores gastronómicos de Mar del Plata en señal de protesta por el parate de trabajo que se sostiene hace 89 días, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gatronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, consideró que la actividad "ya debería estar funcionando".

"La marcha de hoy le está diciendo al Gobierno que esto no da para más. Mar del Plata por excelencia es una ciudad gastronómica. Más allá de la situación que estamos viviendo, es una de las ciudades con mayor índice de desocupación que hay", puntualizó Barrionuevo.

Para el máximo dirigente de Utghgra, la actividad gastronómica "ya tendría que estar funcionando". "Es un tema que no se tendría que dilatar más. Mar del Plata está en condiciones de abrir y debe abrir. La gente no lo banca más", señaló Barrionuevo en diálogo con Radio Brisas.

Asimismo, resaltó la unión de los empresarios y trabajadores locales y señaló que "lo de Mar del Plata es un hecho auspicioso de que estemos todos juntos, haciéndole saber a los gobernadores que estamos dispuestos a seguir peléandola".

El dirigente confió que el avance de la pandemia arrasó con 30 mil fuentes de trabajo en el sector y que los empresarios, después de un verano "regular", no tuvieron tiempo de preparase para el invierno.

Para finalizar, Barrionuevo cuestionó al Gobierno provincial y nacional "por no tomar decisiones" y garantizó que "esto es un tema con el que vamos a tener que convivir". "Nosotros no vivimos de subsidios, vivimos del trabajo. Hay que abrir las fuentes de trabajo porque no da para más esto", concluyó.