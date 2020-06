Enrique Sacco, la pareja de Vidal, confirmó que tiene coronavirus

Enrique Sacco, periodista y pareja de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, confirmó este miércoles que está contagiado de coronavirus, pero aseguró que "es asintomático y se encuentra bien", a través de un mensaje publicado en las redes sociales.



"Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es Covid-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático. Muchas gracias por los innumerables mensajes. A seguir cuidándonos", señaló Sacco en un mensaje posteado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Vidal confirmó el martes a última hora que se infectó con Covid-19 y que se encontraba asintomática luego de que le diera positivo el test de Covid-19.

A través de Twitter, Vidal expresó: "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias."



La ex gobernadora debió realizarse el test de Covid-19 porque hace pocos días mantuvo una reunión con el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio y ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, quien también había dado positivo en una prueba de coronavirus.



Mientras tanto, siguen en observación el ex titular de Cámara de Diputados durante el macrismo, Emilo Monzó, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quienes mantuvieron contactos recientes con la ex gobernadora.