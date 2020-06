Montenegro, sobre el Día del Padre: "No hay que arruinar todo lo que logramos hasta ahora"

El intendente Guillermo Montenegro pidió a los marplatenses que tengan "responsabilidad" a la hora de festejar el Día del Padre este fin de semana y ratificó el endurecimiento de los controles en los accesos a la ciudad para evitar ingresos indebidos en el marco de la dispuesta por el coronavirus.

"Sabemos que este fin de semana es una fecha muy especial para muchos, pero tenemos que hacer un esfuerzo más para no arruinar todo lo que logramos hasta ahora", expresó el jefe comunal, en un mensaje que compartó este viernes a la noche en redes sociales.

La palabra del responsable del Gobierno local no solo estuvo dirigida a la comunidad local sino a los visitantes que eventualmente buscaban acercarse a la ciudad para compartir la celebración familiar.

"Los controles en los ingresos siguen siendo muy estrictos porque no podemos correr el riesgo de que el virus entre en nuestra ciudad, por eso les pido a todos que no vengan a Mar del Plata porque no van a poder entrar. Sigamos siendo responsables que cada vez falta menos", pidió Montenegro.

Dentro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, General Pueyrredon transita la fase 4 que fijó la administración de Axel Kicillof, en la que, entre otras cosas, no está permitida la actividad deportiva, en locales gastronómicos ni la posibilidad de reuniones familiares.

Las medidas apuntan a minimizar la circulación de personas en la vía pública y, por ende, el riesgo de los contagios de coronavirus, que este viernes mostró un nuevo récord de casos con 2060 contagios en tan solo 24 horas dentro del territorio nacional.

Tanto Kicillof como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestaron este viernes que analizan la posibilidad endurecer la cuarentena por la importante evolución de infecciones que se sostiene desde hace semanas.