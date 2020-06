Reclaman la actuación de la Justicia por usurpaciones en San Jacinto

Vecinos del barrio San Jacinto denuncian que desde hace tres meses, con el inicio de la pandemia, un grupo de personas se habría adueñado ilegalmente de varios terrenos que forman parte de la Reserva Natural y cuestionan la actuación de la justicia.

“El 19 de marzo se presentó un grupo de personas y comenzó a ocupar unos terrenos en la calle 30 y 429, con familias con nenes chiquitos. Llamamos a la policía, que se comunicó con la Fiscalía pero les dijeron que no debían hacer nada. Idéntica respuesta pasó con otros terrenos de la calle 30 y 431: desconocidos pasaron un día y plantaron un arbolito, a los días pusieron un palo y de a poco lo van ocupando. La policía durante un tiempo los fue sacando hasta que presentaron un boleto de compra-venta y la Fiscalía dijo que el tema estaba judicializado y la policía no debía hacer nada. Ya no sabemos qué hacer”, afirmó en diálogo con 0223, Martín, uno de los vecinos afectados.

Los vecinos plantearon el caso en la sub-comisaría del barrio Serena y a la Departamental pero según les respondieron, "la respuesta debe provenir de la justicia".

“La doctora Lorena Irigoyen de la Fiscalía 12 es la que habilita a esta gente a que siga usurpando. Nos dicen que no podemos hacer la denuncia porque no somos los dueños. Y sabemos que esas tierras están escrituradas. Mientras tanto, los vecinos estamos siendo perjudicados. Nadie nos escucha”, concluyó el hombre.

Este jueves los vecinos advirtieron que se instaló una carpa en uno de los terrenos.

A mediados de mayo, desde la citada fiscalía explicaban a este medio el aumento de las denuncias por toma de terrenos, problemática que había disminuido con el inicio de la cuarentena obligatoria y que en mayo había vuelto a ser un foco de conflicto, sobre todo en el sur de Mar del Plata.