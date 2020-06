Retención de tareas de choferes: a las 20.40 salen los últimos colectivos de las cabeceras

Los choferes del servicio de transporte público de colectivos llevarán adelante una retención de tareas entre las 22 de este lunes y las 6 del martes en reclamo de mayor asistencia económica por parte del Gobierno nacional. Las últimas unidades saldrán de las cabeceras a las 20.40.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nocturno en reclamo de las suspensiones que sufireron los trabajadores por parte de las empesas que concentran el servicio, además de exigir mayor asistencia por parte del Estado ante la caída sostenida de la venta de boletos.

Gaspar Peralta, secretario gremial de la UTA seccional Mar del Plata, confirmó en diálogo con 0223 que los colectivos iniciarán el último viaje a las 20.40 y solo cubrirán la mitad del recorrido para llegar a destino. El representante reconoció que desde que el gremio anunció la medida de fuerza "no hubo ninguna comunicación" por parte de las autoridades.

El dirigente no descartó que el paro de colectivos se traslade en los próximos días al servicio diruno. "Es un tema dinámico, lo vamos a ir viendo a medida que pasen los días si no tenemos novedades y el poder Ejecutivo no puede detrabar la situación", sostuvo.

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante de General Pueyrredon resolvió este lunes no avanzar con el tratamiento del expediente que propone incrementar la tarifa del boleto a $42,12 a la espera de los informes solicitados a Provincia y Nación acerca de los subsidios que reciben las empresas. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la utilización de los colectivos cayó un 90% en Mar del Plata, según acusan los empresarios.