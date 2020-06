Maradona recordó el partido con Inglaterra y "atendió" a Kempes

Mario Kempes había dicho que Maradona le hizo el gol a Inglaterra porque era "un equipo que no da muchas patadas". Y Diego, como es su estilo, no se quedó callado. Después de publicar un recuerdo temprano con la formación y la secuencia del mejor gol de la historia, a la noche subió una recopilación de cómo lo trataron los defensores ingleses esa tarde, con la voz del "Matador" de fondo.

Siempre da que hablar Maradona. El primer posteo del día, ya había llamado la atención porque decía "aunque algunos quieran borrarme de la historia del fútbol, aquí estoy".

Pero eso no fue todo, a la noche, su video fue dedicado de manera indirecta. Las imágenes apuntaban claramente a Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina en 1978, que , en algún momento, osó decir que el gol de Diego a Inglaterra, fue "una maravilla desde el arranque hasta el final". Hasta ahí, todo bien. Pero siguió: "Decí que este gol lo hace contra un equipo que normalmente respeta al contrario, no da muchas patadas y por eso Diego se pudo lucir. Contra otro equipo, cualquiera que fuera, me parece que era imposible".

Ni lerdo ni perezozo, Maradona le contestó con pruebas y subió una recopilación de la férrea marca inglesa y la dureza con la que le entraron en aquel partido en el Azteca, con la voz de Kempes de fondo con dicha frase.