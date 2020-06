Predisposición en Necochea para recibir pacientes con Covid-19

En contrapartida a lo anunciado por el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, y el de Lobería, Juan José Fioramonti, el jefe comunal de Necochea, Arturo Rojas, anunció la disposición del distrito para firmar el convenio impulsado por la provincia de Buenos Aires a fin de recepcionar, de ser necesario, pacientes contagiados por Covid-19.

Junto a su secretaria de Salud, Ruth Kalle, el titular del Ejecutivo necochense precisó cuatro cuestiones a tener en cuenta: el convenio debe ser avalado por el Concejo Deliberante, los pacientes tienen que tener síntomas leves, solo pueden ser oriundos de distritos cercanos y los espacios habilitados serán por un total de 30 camas.

Luego de rescatar el “trabajo enorme” que ha hecho el personal de salud, y el municipal en general, “que nos permite estar en fase 4 y pensado en tener la posibilidad de entrar en una fase 5”, la máxima autoridad de la comuna explicó que “la pandemia no ha llegado en su plenitud a las localidades del interior, por lo cual no tenemos que bajar los brazos”; y afirmó, a su vez, que “nuestro mayor compromiso es con los vecinos”, remarcando los avances que se han hecho en la red sanitaria para el cuidado de todos los habitantes del distrito.

Específicamente sobre el tema del convenio con la Provincia, Rojas expuso que “el sistema público de Salud siempre funciona de manera solidaria: pensemos en cuántos vecinos diariamente atendemos de localidades vecinas, sobre todo en una ciudad turística como la nuestra; así como también muchos vecinos de Necochea que requieren de una mayor complejidad son derivados a otros municipios”, ejemplificó. “Para esto no hace falta firmar nada. De por sí, el sistema es solidario”, remarcó.

En este aspecto, explicó que lo que se discute por estas horas es poner parte del sistema extra hospitalario a disposición de una red provincial de atención, para lo que, desde el Departamento Ejecutivo, existen algunas observaciones para formular antes de la rúbrica. “Lo que proponemos modificar es que la red sea de cercanía, para los municipios vecinos. Establecer un sistema para la Región VIII”, a la cual pertenece nuestro distrito, adelantó el intendente.

Además, haciendo frente a especulaciones que fueron divulgadas en algunos medios, la máxima autoridad del municipio dejó en claro que “yo no me manejo bajo presiones de ningún tipo, ningún funcionario nacional o provincial me ha presionado para firmar un convenio, ni lo va a hacer, ni lo permitiría”.

“Se trata de ser solidarios y no de firmar un convenio a ciegas. Desde lo humanitario, estoy convencido de que en plena pandemia tienen que surgir valores de ciudadano” afirmó la autoridad, y volviendo sobre el eje del convenio: “Sería muy mezquino atender a los vecinos por su domicilio en el DNI”.

Con respecto al futuro de la rúbrica, el Intendente confirmó que “vamos a bajar un proyecto de ordenanza para que el Concejo Deliberante nos permita firmar el convenio”, no sin antes aclarar cualquier duda que tenga el cuerpo, para lo que especificó que siempre es prioridad “atender a los vecinos de nuestro distrito, garantizarles una cama”.