La Provincia descarta trasladar pacientes con coronavirus a Mar del Plata

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desterró la posibilidad de que Mar del Plata reciba pacientes infectados con coronavirus provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para que sean alojados en los hoteles acondicionados y así descomprimir el sistema de salud ante un eventual colapso.

"Trasladar a pacientes es prácticamente imposible. Por un lado, porque sería una situación de mucho riesgo llevar a un municipio que no tenga transmisión comunitaria a personas contagiadas, estaríamos exponiendo una introducción del virus, pero fundamentalmente porque hablamos de camas de cuidados intensivos", explicó Leticia Ceriani, subsecretaria de Fiscalización Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, en declaraciones a Telefé Mar del Plata.

La funcionaria bonaerense hizo hincapié en que "hacer más de 100 kilómetros para trasladar a una persona que está en cuidados intensivos a un hospital de otra jurisdicción es poco probable que suceda". Además, señaló desplazar en ambulancia a una persona que esté deteriorada por el avance del Covid-19 "es muy riesgoso para su salud".

De todas formas, Ceriani destacó que el sistema de salud en el territorio bonaerense "está todavía con capacidad de respuesta" y que no hay ningún municipio cuyo sistema haya colapsado. Sin embargo, alertó que, según a las proyecciones, los centros de salud podrían desbordarse en aproximadamente 30 días y ya no habría camas disponibles de cuidados intensivos "para responder a la demanda".

En este sentido, la subsecretaria de Fiscalización Santiaria advirtió que "cuando los casos aumentan como vienen aumentando se satura el sistema en todos lados". "Pensar que algún municipio va a estar exento es imposible. No se puede cubrir con camas de otro municipio las que no están en el Amba. No es algo que estemos evaluando", insistió.

Para finalizar, Ceriani reconoció que el incremento de contagios de coronavirus en el Amba es motivo de preocupación en la administración de Axel Kicillof. "Hoy estamos en un 47% de ocupación en toda la provincia. Entendemos que hay que tomar una medida hoy para que nos dé más tiempo para frenar los casos y no llegar a la saturación del sistema", cerró.