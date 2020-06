 Brasil registró 42.725 infectados y 1.185 fallecidos en las últimas 24 horas

El Consejo Nacional de Secretarías de Salud confirmó 42.725 infectados en las últimas 24 horas y 1.185 fallecidos. A su vez, desde el inicio de la pandemia el total de infectados es de 1.188.631 y 53.830 decesos con una tasa de letalidad de 4,5 por ciento.

Según la información publicada por Brasil De Fato, ningún estado brasileño registró una disminución de casos y muertes. Entre los que estados más golpeados está San Pablo con 238.822 infectados y 13.352 muertos, seguido por Río de Janeiro con 103.493 positivos y 9.295 decesos y Ceará con 99.578 contagios y 5.815 víctimas fatales.

Actualmente, Brasil es el segundo país del mundo con más contagios después de Estados Unidos (1,15 millones) de Covid-19 y muertes (52.645), según datos de la universidad Johns Hopkins. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre una posible subnotificación de casos y que podría haber hasta 10 veces más que los reportados.



Por otra parte, de acuerdo a los datos recopilados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) los efectos de la pandemia en el mercado laboral brasileño arrojaron que casi un cuarto (22,5%) de los 84,4 millones de brasileños que cuentan con un empleo o una ocupación permaneció en su casa en mayo debido al confinamiento.



El amplio sondeo del organismo oficial de estadísticas, que replicó la agencia de noticias EFE, informó que de los 19 millones de brasileños desocupados, 33,3% se desempeñaba como empleado doméstico pero sin contrato formal, 29,8% trabajaba para el sector público pero sin contrato y 22,9% estaba vinculado informalmente a alguna empresa privada.



Además, el estudio reveló que 9,7 millones de los 19 millones no obtuvo ningún ingreso durante mayo y que 75,4 millones de brasileños con edad de trabajar no estaban ocupados ni buscando empleo.



El índice de desempleo cobra otra dimensión en las favelas, donde una de cada tres familias perdió todo su ingreso y cerca de la mitad vio reducirse su salario a la mitad durante la cuarentena, según datos del Instituto Locomotiva que, junto a la Central Única Das Favelas, realizó una encuesta a 3.321 habitantes de 239 favelas.



El estudio desarrollado entre el 16 y 22 de junio y que según el instituto tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, arrojó que 35% de las familias consultadas perdió todo su ingreso, mientras que a un 45% se le redujo a la mitad: 80% de las familias sobrevive con menos de la mitad de lo que tenía antes de la pandemia o perdió todo su salario.