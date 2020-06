Ultimátum del gobierno a clínicas para que bajen el costo de atención en terapia intensiva

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dio este miércoles 48 horas de plazo a las clínicas privadas para acordar con el gobierno el costo de atención en terapia intensiva para los enfermos de coronavirus, considerado muy alto por las autoridades, y advirtió que en caso contrario aplicará el artículo constitucional que lo faculta a allanar la propiedad privada.



“La tarifa propuesta por el gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas; no podemos esperar indefinidamente, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, esperemos que así sea; pero de no ser el caso, pensando en la salud y la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución”, dijo Vizcarra en conferencia de prensa.



El artículo 70 establece que “el derecho de propiedad es inviolable” pero advierte que sólo puede “privarse de su propiedad” a alguien “exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización”, cuyo monto puede ser cuestionado luego en “acción ante el Poder Judicial”.



Una fuente del gobierno peruano citada por Télam indicó que el mandatario no se propone expropiar clínicas privadas sino asegurarse un tope al precio que el Estado debe pagarles cuando su capacidad de terapia intensiva está colmada y debe derivarles pacientes.



Desde el inicio de la pandemia contabilizaba 264.689 casos confirmados (3.879 en las últimas 24 horas), de los cuales 8.586 personas fallecieron (182 en el último día) y 151.589 (57,3% de los contagios totales) ya se curaron (3.152 nuevas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.



