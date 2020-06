Se le salió de lugar la prótesis de cadera y desde agosto espera que lo operen: pide ayuda

“No quería llegar a esto, pero estoy descaderado y no doy más”. Mauricio Linchestein tiene 44 años y desde agosto del año pasado espera una prótesis de cadera para reemplazar a la actual, que quedó fuera de lugar y le provoca fuertes dolores. Desesperado, grabó un video para pedir al Estado que se haga cargo lo antes posible de su situación.

Según contó a 0223, en 2004 sufrió una fractura de cadera como consecuencia de la necrosis ósea muscular que padece y le colocaron un prótesis con la que vivió 15 años. Sin embargo, en 2019 comenzó a sentir fuerte dolores y los médicos del hospital Interzonal le confirmaron que la prótesis se había salido de lugar. Por ese motivo, lo sometieron a una cirugía el 1º de agosto, pero pocos días después quedó descaderado. “Primero me dijeron que la prótesis llegaba en noviembre, después en diciembre, pero nada. Al final, me vine a mi casa a esperar, porque no tenían medicamentos para darme”, relató y graficó: “Tengo la cadera atada con alambre”.

Mauricio, que posee cobertura estatal exclusiva, debe hacer un gran esfuerzo para caminar -se ayuda con muletas- pero no puede dejar de trabajar porque es sostén de familia. “Corto el pasto y hago trabajos de pintura con ayuda de mi esposa”, explicó. El hombre tiene dos nenas de 15 y 6 años. “La más chiquita quiere la alce o que salte con ella en la cama y no puedo. Necesito que me operen para poder disfrutar de mis hijas, salir a andar en bicicleta, acompañarlas a la playa”, dijo.

También advirtió que pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo local y de Nación pero no obtuvo respuestas. “Pido ayuda porque no doy más del dolor. Esto ya es un abandono de persona; es inhumano”, afirmó.